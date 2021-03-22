Турецкая лира подешевела на 10% после увольнения главы ЦБ

Курс турецкой лиры к рублю на валютных рынках по состоянию на 4:59 мск составляет 9,16 руб., свидетельствуют данные Investing.com. Валюта Турции подешевела на 10,79% в первый торговый день после решения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сменить председателя Центробанка страны.

Лира на момент закрытия торгов на Мосбирже 19 марта стоила 10,27 руб. Официальный курс ЦБ России на 20 марта составлял 10,21 руб.

18 марта ЦБ Турции поднял ключевую ставку с 17% до 19%. После этого господин Эрдоган уволил главу регулятора Наджи Агбала. Новым председателем Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу, который до этого выступал в СМИ против повышения ставки.