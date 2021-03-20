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Эрдоган сменил главу ЦБ Турции после резкого повышения ключевой ставки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сменил председателя Центробанка страны Наджи Агбала, сообщает Bloomberg со ссылкой на указ, опубликованный в правительственном вестнике. Отставка произошла спустя два дня после того, как ЦБ Турции поднял ключевую ставку на 2 п. п., до 19%. Новым главой Центробанка страны стал Сахап Кавциоглу.

Господин Кавциоглу — профессор университета Мармара в Стамбуле. В колонках для турецких СМИ он выступал за то, чтобы ЦБ Турции не повышал ключевую ставку. В статье для газеты Yeni Safak, опубликованной в феврале, он также заявлял, что повышение ставки «непрямым образом откроет путь к росту инфляции». Господин Эрдоган, по сообщению Bloomberg, является сторонником той же экономической теории.

18 марта ЦБ Турции и Бразилии резко повысили ключевые ставки. На следующий день ЦБ России поднял ключевую ставку с 4,25% годовых до 4,5%. Ставку повысили впервые с конца 2018 года. В своем комментарии совет директоров регулятора намекнул на готовность еще раз повысить ставку в ближайшее время.

О сигналах ЦБ — в материале “Ъ” «Инфляционное давление в запертой экономике».

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