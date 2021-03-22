Встреча анимешников завершилась не радужно

Сотрудники петербургской полиции задержали около 20 человек на встрече подростков — поклонников японских мультфильмов аниме. Они собрались в лофт-проекте «Этажи», где к ним подошла неизвестная девушка и предложила сфотографироваться с радужным флагом. В результате данной фотосессии подростки оказались в отделении, после чего были отпущены без составления протоколов. Юристы и правозащитники отмечают, что произошедшее в «Этажах» не может квалифицироваться как пропаганда, однако из-за давления властей на все, что касается нетрадиционных отношений, люди, в том числе администрация арт-пространства, боятся попасть под преследование и перестраховываются.

Первым о задержании несовершеннолетних сообщил в Facebook петербуржец Алексей Куприянов. Знакомая рассказала ему, что ее 12-летнюю дочь задержали из-за якобы пропаганды ЛГБТ. Девочка была на встрече поклонников аниме во дворе «Этажей», по ее словам, к ним подошла взрослая девушка, которая предложила сфотографироваться с радужным флагом.

Посетители арт-пространства пожаловались на ситуацию, сообщили “Ъ” в «Этажах». «Так как мы не были предупреждены о данном мероприятии и наши посетители не разделяют убеждений организаторов, то во избежание возможных негативных последствий для репутации заведения, а также нарушения общественного порядка мы были вынуждены вызвать полицию»,— заявило руководство «Этажей».

Там добавили, что полиция была вызвана во избежание возможного конфликта между поклонниками аниме и агрессивно настроенными посетителями.

Как сообщает «ОВД-инфо», прибывшая полиция не застала девушки с флагом, но все равно задержала всех пришедших на встречу. Их доставили в отдел полиции №76, задержанные были в возрасте от 12 до 18 лет. Позже с них взяли объяснения и, дождавшись приезда родителей к несовершеннолетним, отпустили без составления протокола.

Сотрудничающая с «ОВД-инфо» адвокат Светлана Ратникова рассказала, что полицейские спрашивали родителей, как они относятся к ЛГБТ и посещению детьми подобных мероприятий. Госпожа Ратникова и ее коллега адвокат Игорь Скачко рекомендовали всем опрашиваемым ссылаться на ст. 51 Конституции РФ, которая позволяет не свидетельствовать против себя и своих близких. По данным «ОВД-Инфо», полицейские пытались опрашивать детей в отсутствие законных представителей, что является значительным нарушением.

Юрист российской ЛГБТ-сети Александр Белик отметил, что одно лишь наличие радужного флага не является так называемой пропагандой нетрадиционных отношений.

«По закону должно быть что-то еще, например какие-то высказывания о том, что это нормально. Должен быть текст, который можно проанализировать»,— пояснил господин Белик.

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, известный своими радикальными выступлениями против отношений, которые кажутся ему нетрадиционными, считает задержание детей результатом провокации. «Мерзавку, которая дала детям флаг, надо изловить и примерно наказать. Подобные негодяи своими провокациями хотят испортить всем отдых, ведь радужный флаг — это политическое знамя, а люди, которые пытаются конвертировать нашу жизнь в свой политический активизм, должны понимать, что этого быть не должно»,— считает депутат.

Адвокат ЛГБТ-группы «Выход» Ксения Михайлова напомнила позицию Конституционного суда о том, что под «пропагандой ЛГБТ понимаются действия, которые имеют умысел на формирование положительного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям у детей». «При этом тому, кто данную информацию распространяет, должно быть известно, что ее будут получать несовершеннолетние. Здесь же и мероприятие было не связанное с ЛГБТ-тематикой, и организаторам не могло быть достоверно известно о наличии детей. В любом случае мы настаиваем, что статья о пропаганде неконституционная»,— отметила адвокат. Также госпожа Михайлова считает, что реакция «Этажей» связана с российским законодательством, которое ставит своей целью давление на ЛГБТ-сообщество. «Решение администрации свидетельствует о том, что люди в нынешнем правовом поле чувствуют себя неуверенно и боятся преследования со стороны властей. Они избегают всего, что прямо или косвенно в умах правоохранителей может связать их бизнес с ЛГБТ»,— сказала она.

В управлении информации МВД по Петербургу и области не смогли дать оперативный комментарий “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург