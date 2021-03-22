Инвесторы вызвали перепелох

Инвестиционная группа «Русские фонды» первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров продолжает расширять портфель аграрных активов. Теперь группа может приобрести комплекс по производству перепелов под Сергиевым Посадом. Это небольшой рынок, но бизнес может быть интересен за счет близости к Москве.

Структуры «Русских фондов» — ООО «Птидом» и ООО «Нефтелайн трейд» — учредили в марте ООО «Тураковский птицеводческий комплекс» (ТПК) в Сергиевом Посаде, следует из ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — разведение сельскохозяйственной птицы. ТПК покупает комплекс по выращиванию перепелов и цыплят-бройлеров в Тураково Сергиево-Посадского округа, сообщил источник “Ъ” на рынке и подтвердил местный чиновник. Предприятием ранее управляла Угличская птицефабрика (бренд Qegg) — один из крупнейших производителей перепелов и перепелиного яйца в России, основные активы которой находятся в Ярославской области.

«Русские фонды» — инвестгруппа первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров. Среди прямых инвестиций — золотодобывающий холдинг «Селигдар», маслоэкстракционный завод «Агритек», тверской «Мелькомбинат» и др.

Комплекс в Тураково включает более 20 птичников, производственные цеха, земельный участок площадью 121 тыс. кв. м. Объявление о продаже бизнеса без указания названия предприятия опубликовано в нескольких каталогах недвижимости. На одном сайте актив оценивается в 400 млн руб. Брокер, работавший с площадкой, подтвердил, что речь идет об активе Угличской птицефабрики, и сообщил, что владелец снял объект с открытой продажи. Член совета директоров и основной владелец АО «Угличская птицефабрика» Иван Голубов от комментариев отказался. В «Русских фондах» на вопросы “Ъ” не ответили.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорит, что производство перепелиного яйца и мяса перепелов — интересный рынок с узким кругом поставщиков, где много небольших фермеров, а основным игроком как раз выступает Qegg. В год компания продает 220 млн перепелиных яиц и 560 тонн мяса в год, сказано на ее сайте. По словам господина Давлеева, этот бизнес не требует больших вложений, а процесс выращивания перепелов не очень сложный. Впрочем, источник “Ъ” в отрасли отмечает, что на эту птицу приходится менее 1% российского рынка.

Собеседник “Ъ” среди производителей мяса птицы в числе преимуществ комплекса в Тураково называет близость к основному рынку сбыта — Москве, что позволяет обеспечивать быструю оборачиваемость продукции. Но он сомневается, что бизнес можно заметно масштабировать. Как предупреждает господин Давлеев, в Сергиево-Посадском районе очень высокая концентрация птицеводческих хозяйств, потому существует большая угроза с точки зрения биологической безопасности. В 2018 году здесь была самая сильная вспышка гриппа птиц в Московской области, напоминает эксперт.

У «Русских фондов» могут быть и другие интересы в птицеводстве. С апреля 2020 года входящее в группу ООО «Агропродсоюз» владеет 51% ООО «Тверская индейка». А в марте этого года Сергей Васильев на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей говорил о планах по строительству генетического центра птицеводства и птицеводческого комплекса в регионе. Источник “Ъ” среди производителей скептически относится к созданию новых проектов в отрасли, учитывая насыщение внутреннего рынка мяса птицы, рост издержек этого бизнеса и пр. По его словам, даже рынок индейки уже может быть близок к насыщению предложением. Какой-либо синергии между комплексами в Тураково и возможными проектами в Тверской области собеседники “Ъ” не видят. По словам Альберта Давлеева, использование площадки в Тураково под производство той же индейки слишком рискованно с точки зрения биологической безопасности, к тому же это потребует перестройки птичников.

Анатолий Костырев