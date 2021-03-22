Отельерам не хватает номеров

Недавно утвержденные федеральным правительством правила выдачи льготных кредитов под 3–5% годовых на строительство и реконструкцию отелей вызвали критику со стороны профессионального сообщества. Через «Опору России» бизнес пытается убедить Ростуризм включить в программу и небольшие объекты до 120 номеров. Но властей могут смущать как сложность контроля над оборотом выделенных малому бизнесу средств, так и потенциальные риски для банков.

Записанные в постановлении правительства ПП-141 от 9 февраля 2021 года условия предоставления льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц препятствуют привлечению новых инвесторов. Об этом говорится в письме «Опоры России», направленном в Ростуризм (копия есть у “Ъ”). Там отмечается, что сейчас рассчитывать на специальные условия могут только отели от 120 номеров или площадью от 5 тыс. кв. м, в то время как, например, в Приморье из 948 существующих средств размещения этому параметру соответствуют только 25 (2,6% от общего числа). В Ростуризме пояснили, что мера рассчитана на проекты с большой номерной емкостью, так как они задают высокие стандарты качества на курортах и позволяют развивать вокруг сферу услуг. Небольшие средства размещения могут пользоваться другими мерами поддержки, например получать льготные кредиты по программе Минэкономики.

После принятия постановления ПП-141 у банков и ВЭБ.РФ появилась возможность получать госсубсидии при выдаче бизнесу льготных кредитов по ставке 3–5% годовых на инвестпроекты в сфере туризма, включая строительство и реконструкцию средств размещения. Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявляла, что сейчас стоимость кредитов составляет не менее 8–9%. Ведомство рассчитывало запустить программу в конце весны 2021 года. В ВЭБ.РФ пояснили “Ъ”, что госкорпорация участвует именно в крупных проектах. Поддержка малого и среднего бизнеса относится к сфере входящей в управленческий периметр ВЭБ.РФ «Корпорации МСП».

По расчетам зампреда совета Союза туризма и гостеприимства Романа Еремяна, из 28,1 тыс. работавших в России в 2018 году средств размещения только 11,3% не относились к субъектам МСП. Одновременно, по его словам, 65% от общего номерного фонда в стране расположено в объектах с 19 номерами. Причина этому — желание отельеров работать по упрощенной системе налогообложения, что позволяет обеспечить рентабельность таких объектов, считает господин Еремян. «Контролировать властям такой бизнес сложно, так что сюда же добавляются серые зарплаты персоналу, с которых платятся минимальные налоги»,— уверен эксперт. Он сомневается в необходимости поддержки небольших отелей: «Сконцентрироваться необходимо на создании мегапроектов, размер инвестиций в которые начинается от $1,5 млрд».

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин настаивает, что у туристов востребованы разные гостиницы. «На Байкале и Алтае объекты больше 50 номеров не востребованы»,— отмечает он. А вот развитие больших объектов важно на морских курортах, соглашается эксперт. Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин связывает установление порога в 120 номеров или 5 тыс. кв. м со стремлением государства и банков сотрудничать в рамках программы со сравнительно крупным бизнесом. Логика, по его словам, простая. «Обычно займы сопровождаются заключением договора поручительства, залога или иной формы ответственности заемщика, на которую будет обращено взыскание при нарушении обязательств. Обращать взыскание на активы небольшого отеля невыгодно, так как их сложно реализовать на торгах»,— говорит он.

Не только критерии отбора гостиниц вызывают вопросы у «Опоры России». В своем письме организация также просит разъяснить бизнесу, определены ли перечень банков, которые будут заниматься льготным кредитованием, минимальный и максимальный размер займа, условия расчета ставки и т. д. Юрий Федюкин предполагает, что для решения этих вопросов потребуется подготовка дополнительных нормативных актов. «В ПП-141 действительно много пробелов»,— констатирует эксперт. Романа Еремяна также смущает, что предложенная схема позволяет привлекать средства лишь на реконструкцию устаревшего фонда, а не на строительство новых объектов.

Александра Мерцалова