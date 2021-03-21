На референдуме в Хабаровском крае не поддержали китайский мегапроект по производству метанола

Проект китайской компании Sirius Holding по строительству метанолового завода на территории Аяно-Майского района на севере Хабаровского края не был одобрен по итогам состоявшегося в воскресенье, 21 марта, референдума. Людям необходимо было ответить на единственный вопрос в бюллетене: одобряют ли они реализацию на территории района комплексного проекта «Аянский газохимический парк», включая объекты инфраструктуры.

«Люди заняли активную позицию. Референдум показал, что большинство настроено против строительства завода метанола. Против строительства высказалось большинство — 90%. За строительство — всего 10%»,— сообщила “Ъ” член Общественной палаты Аяно-Майского района Марианна Волостникова. По ее словам, в референдуме приняли участие более 60% жителей Аяно-Майского района.

Решение о проведении местного референдума по вопросу строительства Аянского газохимического комплекса было вынесено на собрание депутатов Аяно-Майского района в декабре 2020 года. Ранее от имени жителей района высказывалась почетная гражданка села Нелькан, член народного совета при губернаторе края Антонина Пахомова, которая среди основных причин возражения людей против строительства завода отмечала опасения захвата территории иностранцами. «В районе всего 1,87 тыс. человек, а приедут 6 тыс. иностранных рабочих. Они приедут со своими семьями, и посчитайте, сколько там их будет. Территория нашего района по площади как Швейцария, а всего-то четыре населенных пункта, которые разбросаны друг от друга на расстояниях до 300 км, и нет дорог»,— сказала она “Ъ”.

Соглашение о строительстве крупнейшего на земле завода метанола было заключено на прошедшем в начале сентября 2019 года во Владивостоке Восточном экономическом форуме между китайской Sherwood Energy («дочка» Sirius Holding) и Агентством по привлечению инвестиций. В качестве сырья планировалось использовать газ месторождений запада Якутии. Проект предполагает возведение промышленного комплекса в 3,5 км от поселка Аян и строительство газопровода длиной 1,2 тыс. км и пропускной способностью 20 млрд кубометров в год. Оценочная стоимость проекта — 740 млрд руб. Предполагаемая мощность производства — 7,2 млн тонн газа в год, или почти 10% мирового производства метанола. Метанол — токсичное вещество, которое используется в производстве лекарств, мебели, топлива, в автопроме, строительстве и т. д. Выпуск метанола в РФ в 2018 году составил 4,5 млн тонн.

Подробнее о проекте — в публикации “Ъ” «Китайский проект нарвался на референдум».

Константин Грошин, Хабаровск