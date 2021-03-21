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Фото: Кирилл Антонов

МЧС заявило об угрозе распространения пожара по крыше ГУМа

МЧС Татарстана, обследовав крышу загоревшегося ГУМа, установило, что «в чердачном помещении наблюдается угроза распространения огня по деревянным перекрытиям на площади до 200 кв. м».

Фото: Кирилл Антонов

«Силы и средства пожарной охраны работают по 2 номеру сложности пожара. Развернут оперативный штаб тушения пожара. К ликвидации последствий пожара привлечены 59 человек и 20 единиц, в том числе от МЧС - 38 человек и 12 единиц техники»,— говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Фото: Кирилл Антонов

Сообщение о пожаре в кафе «По чесноку», расположенного в комплексе зданий торгового центра ГУМ, поступило в 12:50. «Самостоятельно покинули помещение 30 человек посетителей и персонала. По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение кровли и утеплителя в наружной стене на площади 60 кв. метров»,— отмечают в МЧС.

В 14:37 пожар локализован, угроза распространения огня на нижние этажи отсутствует

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"


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