Путин и Шойгу прогулялись по тайге

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в одном из регионов Сибири, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Фотографии из поездки опубликованы на сайте Кремля. Видеосюжет об отдыхе президента показали в эфире «России 24».

«Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе»,— сказал Дмитрий Песков.

Они катаются на вездеходе и совершают пешие прогулки в тайге. По словам господина Пескова, министр обороны также показал президенту свою мастерскую, в которой он занимается изготовлением поделок из древесины.