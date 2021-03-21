На месте клуба Pravila откроется «Руки Вверх! Бар»

Весной на месте бывшего ресторана-клуба Pravila по ул. Газеты Звезда, 13 откроется «Руки Вверх! Бар». Об этом сообщает telegram-канал «ПЕРМЯЧ». Планируется, что открытие состоится через 1,5-2 месяца.

По информации “Ъ-Прикамье”, инвестором нового заведения выступает пермский предприниматель Александр Александров. По данным kartoteka.ru, в Перми сейчас два действующих ИП под этим именем. Один из них ранее развивал таксомоторную компанию «Такси Экспресс». Другой бизнесмен сейчас владеет ЧОП «Кама-Групп», а также выступает соучредителем (50%) ООО «Би Эл Эй», которое специализируется на торговле через автоматы.

«Руки Вверх! Бар» — концептуальный клуб-бар в стиле 90-х. Его основателем является создатель одноименной музыкальной группы Сергей Жуков. По информации на сайте «Руки Вверх! Бар», в настоящий момент такие заведения работают по франшизе в 12 городах страны.

Ресторан-клуб Pravila открылся в конце 2009 года. Заведение позиционировало себя как интеллектуальный клуб, в котором посетители играют в настольные игры. Идейным вдохновителем проекта с момента основания клуба являлся резидент Comedy Сlub Гавриил Гордеев, позже он покинул проект. Вскоре после запуска ресторана 20% в управляющем им ООО «Правила» приобрело ООО «Медицинская корпорация “Медлайф”», затем единственным учредителем общества стал сын президента корпорации Филипп Логинов. С 2015-го «Правила» принадлежат директору парка им. Горького Рашиду Габдуллину. Владельцем помещения на ул. Газеты Звезда, 13, в котором находится ресторан, является ОАО «АК БАРС» банк». В 2017 году сам ресторан Pravila прекратил деятельность, ООО «Правила» как юрлицо функционирует до сих пор.