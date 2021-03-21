Главные анонсы 22–28 марта

22 марта, понедельник

В Москве суд рассмотрит жалобу Алексея Навального на отказ следователя СК провести проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением.

В Брюсселе главы МИДов стран Евросоюза окончательно утвердят расширенный список санкций за нарушения прав человека, в который могут войти граждане России и Китая.

23 марта, вторник

В Москве суд рассмотрит по существу дело юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Любови Соболь, которую обвиняют в незаконном проникновении в жилище.

В Гуйлуне (Китай) министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры со своим китайским коллегой Ван И. На следующий день запланирован визит в Южную Корею.

В Израиле пройдут парламентские выборы.

24 марта, среда

Грецию посетит премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В рамках двухдневного визита запланировано посещение военного парада.

В Москве суд вернется к рассмотрению уголовного дела основателя компании Baring Vostok, американского бизнесмена Майкла Калви и его коллег.

На Мальте запланирован матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу между сборными Мальты и России.

25 марта, четверг

В Москве суд рассмотрит уголовное дело Сергея Василенко, обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве во время несогласованной акции 31 января.

В Вашингтоне в Конгрессе США ожидаются слушания по вопросу о распространении дезинформации в интернете. Показания дадут руководители Facebook, Twitter и Google Марк Цукерберг, Джек Дорси и Сундар Пичаи.

В Белоруссии запланирован старт новой волны акций протеста.

26 марта, пятница

В Якутске начнется трехдневное голосование на досрочных выборах главы города.

В Бахрейне стартует первый этап гран-при «Формулы-1».

27 марта, суббота

В Москве пройдет ежегодная акция «Ночь театров», в которой примут участие более 130 учреждений.

В мире пройдет ежегодная экологическая акция «Час земли».

В Сочи запланирован матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными России и Словении.

В Гибралтаре пройдет боксерский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

28 марта, воскресенье

В Туркменистане пройдут выборы в верхнюю палату парламента — Народный совет.