Представитель МИД Франции пообещал использовать «Спутник V», если его одобрит EMA

Франция будет использовать «Спутник V» для вакцинации населения, когда российский препарат одобрит Европейское агентство лекарственных средств (EMA), сообщил госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон. По его словам, Франция не проводит антироссийской политики. Господин Бон предположил, что российскую вакцину зарегистрируют в апреле или мае.

«Франция открыта для российской вакцины. Мы отнюдь не проводим какой-то антироссийской политики. <...> Если российская вакцина получит разрешение на применение, мы будем ее использовать»,— сказал господин Бон BFMTV (цитата по ТАСС). Он отметил, что Франция не может вакцинировать людей препаратом, который не прошел «научную апробацию».

Он предположил, что в ближайшее время во Франции не будет ни российской, ни китайской вакцин. «Так что не надо увлекаться миражами»,— добавил он. Господин Бон отметил, что Франция подписала контракты на поставки Pfizer.

Вакцину «Спутник V» разработал Центр имени Гамалеи, применение препарата одобрили более 50 стран, в том числе Венгрия и Словакия. По данным разработчика, эффективность превышает 90%. Европейское агентство по лекарственным средствам начало экспертизу «Спутника V» 4 марта.

О прививочной кампании в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».