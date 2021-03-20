СК организовал проверку по факту гибели людей при падении УАЗа в реку на Кубани

По факту гибели людей в результате опрокидывания УАЗа в горную реку Адегой в станице Шапсугкой организована доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Установлено, что 45-летний мужчина с супругой, двумя детьми и матерью приехали отдыхать в станицу. Около 14 часов семья на своем УАЗе решила переправиться через реку, но внедорожник перевернулся. 61-летняя бабушка и ее 17-летняя внучка смогли выбраться из автомобиля, 35-летняя женщина и ее супруг в результате происшествия погибли. Мальчика внутри внедорожника не оказалось.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края, позже спасатели нашли тело ребенка недалеко от места опрокидывания внедорожника. В ведомстве уточнили, что семья приехала на отдых из станицы Полтавской.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ЧП произошло 20 марта около 14.00 на территории Абинского района, в станице Шапсугская.

Наталья Решетняк