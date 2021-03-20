На Кубани в результате опрокидывания УАЗа в горную реку погибли двое взрослых и ребенок

Фото: "Кубанские новости"

Двое взрослых и ребенок погибли в результате опрокидывания автомобиля УАЗ при переправе через реку Адегой (горная река между Геленджикским и Абинским районами). Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на собственный источник в оперативных службах. ЧП произошло 20 марта около 14.00 на территории Абинского района, в станице Шапсугская.

В результате происшествия погибли: 41-летний мужчина, 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Еще двум удалось спастись. Всего в УАЗе находилось пять человек, по некоторым данным, все они являются членами одной семьи (муж с женой, их двое детей и бабушка).

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, на месте происшествия работают спасатели. Всего задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

Наталья Решетняк