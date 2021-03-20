Илон Маск упомянул труд Достоевского в связи с признанием россиянина в кибератаке

Генеральный директор Tesla Илон Маск прокомментировал новость о гражданине России Егоре Крючкове, признавшем себя виновным попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть Tesla. В ответе на твит с новостью он по-русски написал название романа Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Господин Маск воспользовался старыми правилами орфографии русского языка. Отметим, что в статье о романе на англоязычной «Википедии» дореформенное название «Преступленіе и наказаніе» указано раньше, чем современное.

Господина Крючкова арестовали в августе 2020 года, на тот момент ему было 27 лет. Накануне о его признании сообщил Минюст США. По данным суда, летом 2020 года господин пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил программу, которая бы позволила Егору Крючкову получить доступ к системе. Господин Маск подтверждал, что целью атаки была компания Tesla.