Россиянин признал вину в сговоре для кибератаки на Tesla

Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla в штате Невада, сообщил Минюст США. Оглашение приговора состоится 10 мая.

«Гражданин России сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании»,— сообщается на сайте Минюста США. В материалах ведомства название компании не уточняется, но основатель Tesla Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания.

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за $1 млн, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги. 22 августа его задержали в Лос-Анджелесе.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ FM” «Хакера поймали на Tesla».