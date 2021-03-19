Стрит-арту раздвинут рамки творчества

В столице могут упростить правила создания стрит-арта на фасадах зданий. Новый законопроект, который рассматривают в Мосгордуме, предполагает, что мурал придется согласовать только с жителями дома. С 2019 года легально рисовать граффити на московских зданиях практически невозможно из-за сложной и непрозрачной процедуры. Кроме того, за прошедшие три года жертвами этих правил стали несколько знаковых изображений. Ждать ли в Москве «новых Бэнкси»? С подробностями — Владислав Викторов.

Свобода творчества для московского стрит-арт художника сейчас ограничена пятью темами — это наука, спорт, искусство, исторические события и «выдающиеся личности». Согласовать эскиз нужно не только с жителями многоквартирного года, но и с городским департаментом ЖКХ. Тот обсуждает проект с шестью ведомствами и только тогда выносит решение.

Такую сложную процедуру ввели в 2019 году. Как тогда рассказывал “Ъ FM” депутат Мосгордумы Степан Орлов, граффити должны соответствовать историческому облику города: «Существуют образцы граффити, которые действительно являются искусством. С другой стороны, есть огромное количество мазни, которая не имеет никакого отношения ни к искусству, ни к культуре, появляется огромное количество изображений, являющихся нелегальной коммерческой рекламой. Есть граффити, нанесенные на стены домов, которые фактически пропагандируют те или иные негативные явления, тем самым нарушая федеральное законодательство. Все это, конечно, нужно регулировать».

С тех пор в столице появляются в основном граффити Российского военно-исторического общества. И все бы ничего, но старые муралы, которые успели стать частью городской среды, исчезли после выхода постановления, что расстроило москвичей. Многие помнят, например, изображение девушки на фасаде здания на Рождественке, бросающей в воду бутылку с письмом. Но теперь, вместо работы австралийского художника Финтана Мэги — голая стена терракотового цвета. А со здания на Бауманской исчез портрет Станиславского, хотя он, на первый взгляд, попадал под критерий «выдающейся личности». Понять причину отказа от новых муралов тоже довольно сложно, говорит депутат Мосгордумы, автор нового законопроекта Дарья Беседина:

«Перечень тем, на которые можно создавать изображения, закрытый, при этом довольно странный — вплоть до того, что изображение не должно принижать авторитет взрослых и родителей, абстрактное искусство в принципе запрещено.

То есть это такой формат, который, по сути, запрещает все.

Я предлагаю закрепить уведомительный порядок при создании изображений с минимальными требованиями: изображение должно соответствовать другим законам Российской Федерации. И для этого нужно собрать минимальный набор документов: заявление, согласие собственников и эскиз готовящегося изображения, либо фотография уже имеющегося».

Если процедуру упростят, для художников это будет большой плюс. Но так ли просто согласовать мурал с жильцами многоквартирного дома? Стрит-арт художник Артур Кашак говорит, что недовольные находятся всегда, но их не так много: «Бывают те, кто выступает против, это неизбежно, потому что творчество — субъективная вещь, и всегда находится кто-то недовольный, неважно, какой рисунок там будет — пейзаж или цветы. Просят рисовать исторических личностей, ты делаешь, просят рисовать пейзажи. Но все же это единичные случаи».

И если столичные власти борются со стрит-артом, в некоторых мегаполисах девелоперы специально нанимают уличных художников для росписи стен напротив новостроек. Так, например, два мурала бразильского художника Эдуардо Кобра в нью-йоркском районе Челси, подняли стоимость жилья с $900 тыс. до $2 млн. По словам местных риелторов, такой вид увеличивает цену недвижимости в среднем на 15%. Похожая зависимость есть и в Москве, говорит владелец компании АИМ Илья Менжунов: «Вид из окна является одним из самых основных критериев при покупке недвижимости. Разница может составлять более чем 30% в зависимости от вида. Особенно это касается объектов, которые продаются под чистовую отделку либо без отделки».

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Некоторые столичные муралы все же удалось спасти, правда, это стоило больших усилий. Например, чтобы отстоять граффити со стихограммой Дмитрия Пригова «АЯ» в Беляево, пришлось привлечь депутатов и главного архитектора Москвы.

Светлана Белова, Елена Иванова