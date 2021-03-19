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В Ульяновской области заканчиваются запасы вакцины от COVID-19

Как стало известно “Ъ”, в Ульяновской области заканчиваются запасы вакцины «Спутник-V». Как сообщили “Ъ” в региональном минздраве, по состоянию на четверг в регионе привито первым компонентом вакцины 43110 жителей региона, из них двумя компонентами – 25587 человек.

Всего регионом получено 48992 комплекта вакцины «Спутник-V». В день вакцинируется до 2,8 тыс. человек. Таким образом, уже в субботу запасы вакцины закончатся. В минздраве надеются на новые поставки, однако пока федеральный минздрав обещает поставку только 2 тыс. комплектов в понедельник (чего не хватит даже на один день). Когда поступят более крупные партии вакцины, пока неизвестно. В минздраве подтвердили, что в связи с окончанием запасов вакцины стал пополняться лист ожидания, однако назвать точное количество граждан, записавшихся на прививку, но еще не получивших ее, не смогли.

Андрей Васильев, Ульяновск


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