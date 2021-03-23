Не взлетим, так поплаваем

Если доверять пословицам и поговоркам, русский человек всегда славился своей изобретательностью. Хотя, по мировым меркам, патентное право в России появилось относительно недавно. Первая официально задокументированная охранная грамота была выдана в 1748 году, в то время как манифест «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах», считающийся первым законом, регулирующим изобретательскую активность в нашей стране, был издан 17 июня 1812 года. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Тем более что с тех пор число ежегодно выдаваемых патентов неуклонно росло. К примеру, с 1812 по 1896 год в России было выдано 6333 привилегии, в то время как в период с 1896-го по 1917-й эта цифра составила 29 745 единиц.

Иван Картамцев

После революции патентное право, по сути, было объявлено буржуазным пережитком, а все изобретения перешли в разряд государственной собственности. Впрочем, начиная с 1924 года интеллектуальная собственность вновь начала обретать своих владельцев, а в 1931 году был сформирован Комитет по изобретательству при Совете Труда и Обороны. Правда, в отличие от других стран, в Советском Союзе широкое распространение получили так называемые авторские свидетельства, которые не давали владельцу исключительных прав, а лишь подтверждали сам факт создания изобретения, что, впрочем, позволяло рассчитывать на гонорар.

Если опираться на имеющиеся данные, в восьмидесятые годы Советскому Союзу даже удалось обогнать по количеству зарегистрированных изобретений тогдашнего лидера – Соединенные Штаты. В 1987 году их количество составляло 83,7 тыс., что даже по меркам сегодняшних дней впечатляет. Согласно относительно свежему отчету Роспатента за докризисный 2019 год, ведомство получило 35 511 заявок на изобретения, 12 174 из которых были поданы иностранными заявителями. Отечественные заявители также имеют возможность подавать международные заявки, например, в соответствии с договором PCT, чем охотно пользуются не только частные лица, но и крупные российские компании, такие как «Лаборатория Касперского», «Росатом» и «Яндекс», чьи интеллектуальные активы высоко котируются за рубежом.

В настоящее время национальные заявители наиболее преуспели в области IT-технологий, чего, к сожалению, нельзя сказать об изобретениях в автомобильной отрасли. Тем не менее всевозможные «кулибины» никогда не обходили автомобильную тематику стороной, предлагая весьма неординарные, а порой и откровенно экстравагантные решения.

Гаражный вопрос

Несомненно, большая часть изобретений социалистической эпохи была нацелена на улучшение автомобилей армейского и хозяйственного назначения. Однако советские технари, особенно в послевоенный период, предлагали немало идей, касающихся того, как сделать жизнь рядовых автолюбителей комфортнее и безопаснее.

Так, изобретение под номером 695857 предлагает усовершенствованный тент для защиты автомобиля от дождя и влаги, что, вероятно, пригодилось бы тем автолюбителям, которые не смогли обзавестись местом в гаражном кооперативе. Примечательно, что данный патент был опубликован в 1979 году. Тогда же на советские экраны вышел сатирический фильм Эльдара Рязанова «Гараж», повествующий о нелегких буднях отечественных автомобилистов. Упомянутый каркас оборудован кузовными опорами, которые не только защищают тент от провисания, но и обеспечивают быстрый монтаж конструкции.

А вот чуть более позднее авторское свидетельство под номером 1174548, которое описывает «автоматический подземный гараж для автомобилей». Глядя на чертежи, трудно представить, что столь футуристическая конструкция была предложена в начале восьмидесятых. Строение включает в себя круглую многоходовую рампу со стоянками, отличающуюся тем, что «с целью оптимального использования площади гаража и сокращения времени на обслуживание автомобилей гараж снабжен вертикальными направляющими, расположенными внутри рампы, при этом каждая рампа выполнена с возможностью вращения вокруг центральной оси гаража».

В 1983 году, пока зарубежные партнеры активно разрабатывали знакомые всем автолюбителям системы безопасности, отечественные изобретатели не сидели без дела. Авторское свидетельство 1063665 раскрывает конструкцию «безопасного легкового автомобиля», которая удивляет изощренностью подхода. В случае фронтального столкновения салонная часть кузова откидывается при помощи тросов и шарнирных лонжеронов, фактически «эвакуируя» пассажиров из зоны деформации. Разумеется, сложность и экономическая нецелесообразность подобной конструкции не оставили ни малейших шансов на ее практическое воплощение.

Привлекательные формы

Автомобили с необычным форм-фактором, а также автомобили-трансформеры всегда являлись наиболее перспективным направлением инженерной мысли, поскольку это позволяет существенно расширить функционал транспортного средства по принципу «два в одном».

Пожалуй, одним из самых необычных представителей этого семейства является легковой автомобиль «Рулада» под обозначением RU2048353С1. Он представляет собой шестиколесное транспортное средство группового и личного пользования и состоит из несущего симметричного трехобъемного кузова и силовой установки – двух двигателей внутреннего сгорания, работающих на сжиженном газе, хранящемся в криобаке, и снабженных электрогенераторами и высоким изотермическим турбонаддувом каждый. По замыслу автора, автомобиль оборудован электрическими оппозитными трансмиссиями. Привод всех колес осуществляется благодаря встроенным в них электродвигателям. Кроме того, «Рулада» снабжена автономной системой электропитания от солнечных батарей на крыше автомобиля. Примечательно, что данный патент был опубликован в далеком 1995 году.

Военные технологии также не остались в стороне от идей трансформации. Примером тому документ RU180539U1, который называется «Автомобиль бронированный высокоскоростной разъединяемый». Характеристики концептуального транспортного средства при этом выглядят так, будто их взяли прямиком из фантастического фильма. Автор изобретения утверждает, что максимальная скорость бронеавтомобиля в условиях боевых столкновений будет составлять 210–250 км/ч. Более того, здесь предусмотрено разделение транспортной платформы и бронекапсул, защищающих экипаж от поражающего воздействия.

Сушим весла

Другой популярной областью применения творческих сил можно обозначить укрощение водной стихии, что также неразрывно связано со способностью менять форму. Подобных патентов в базе невероятно много. Вот лишь один из них.

Документ RU46722U1 повествует нам об «автомобиле-амфибии-катамаране», который предлагается использовать для самых разнообразных задач – от геологических экспедиций до активного отдыха на природе. Как следует из описания: «Для трансформации амфибии в положение скоростного передвижения по воде необходимо съехать в водоем и, оказавшись на плаву, уменьшить клиренс, зафиксировать с помощью гидрозамков положение штоков цилиндров, развернуть понтоны с помощью поворотных систем и подвести их под колеса, опустить колеса в колесные ниши понтонов, открыть гидрозамки и разгрузить гидроцилиндры, загрузив выталкивающей силой понтонов подвески автомобиля. При включении электродвигателей привода гребных винтов амфибия-катамаран начинает движение и за счет угла атаки понтонов, как на водных лыжах, поднимает из воды кузов и переходит на режим глиссирования на понтонах».

Летная академия

Отечественные изобретатели, разумеется, не могли оставить без внимания такую популярную тему, как воздухоплавание.

Патент под номером RU2551300С1 представляет собой «автомобиль с летными эксплуатационными свойствами». Последний состоит из несущего кузова, гибридной силовой установки, двигателя внутреннего сгорания, ходовой части и четырех воздушных винтов. Лопасти приводятся во вращение электродвигателями, которые имеют возможность вращаться в разных направлениях и с разными угловыми скоростями. Питаются моторы от генератора электрического тока, приводимого в движение двигателем внутреннего сгорания.

Похожий патент RU2662600C1 описывает «автолет», который содержит несущие одиночные или соосные винты в кольце, газотурбинные двигатели, вращающие несущие винты, электродвигатель, необходимый для перемещения по земле, гибридную систему управления и электрогенераторы.

Особняком стоит патент RU2330765C2, предлагающий идею летающего автобуса. В реферате указано, что автомобиль содержит кузов, колеса, двигатель, электролизер, аккумулятор, бак и съемную платформу с винтовым аппаратом для преобразования в вертолет..

В интересах общественной безопасности

Немалая часть отечественных изобретений предназначена для использования правоохранительными органами. Среди них – патент RU2007286C1, опубликованный в 1997 году и закрепляющий авторские права на автомобиль для пресечения массовых беспорядков. Помимо гидромониторной установки и устройства подачи слезоточивого газа, он дополнительно оборудован установленными на бортах поворотными раздвижными заграждениями. Последние снабжены приводами поворота вокруг вертикальной оси и приводами изменения их длины, а сцепные устройства могут быть установлены на концах заграждения. Муха не пролетит!

Впрочем, это не самый интересный экземпляр. В авторском свидетельстве RU165880U1 описывается автомобиль, способный менять цвет. Цитируем реферат: «Полезная модель относится к устройствам с изменяющимся цветом в результате обратимого термохромного эффекта, происходящего вследствие изменения его температуры. Устройство предназначено, в частности, для использования военнослужащими и сотрудниками правоохранительных органов в целях маскировки при проведении специальных операций». Технический результат достигается за счет того, что в автомобиле, меняющем цвет, наружные поверхности окрашенных частей кузова включают несколько термоактивных слоев в виде термочувствительных эмалей с разными температурными показателями. Их температуру регулирует бортовой кондиционер, и оперативники могут, например осуществлять слежку за объектом то на черной, то на белой машине, никуда при этом не пересаживаясь.

Но, как известно, на полицию надейся, но сам не плошай. Документ RU166728U1 предлагает автолюбителям щетку для очистки обуви, которая легким движением руки превращается в элегантную бейсбольную биту, в ручку которой вмонтировано звуковое сигнальное устройство. Полезность данного изобретения трудно поставить под сомнение. Особенно если вспомнить старый анекдот о том, что в России за последний год было приобретено несколько тысяч бейсбольных бит и ни одного мячика.