Товары в дорогу

Весь мир подождет

Наушники Focal for Bentley Radiance идеально подходят как для путешествий, так и для повседневного использования. В комплекте с ними идут дополнительные принадлежности, в том числе выполненный на заказ футляр для переноски, отделанный тем же тканым материалом, что и защитная сетка динамика Naim для Bentley Mu-so Special Edition.

Naim Audio, британский производитель акустики класса High End, утверждает без стеснения: «Уже четыре десятилетия мы создаем свои неповторимые, шедевральные устройства». Как лишнее тому подтверждение: с 2008 года компания сотрудничает с Bentley Motors, разрабатывая аудиосистемы для всех серийных моделей марки.

Новый продукт сотрудничества двух престижных брендов – беспроводная колонка Naim Mu-so for Bentley Special Edition. Создана она во имя того, чтобы владельцы Bentley и дома могли слушать столь же качественный звук, как и в своем автомобиле. Главное отличие спецверсии от отмеченной множеством наград модели Mu-so второго поколения – отделка деревом, напоминающим шпон салонов автомобилей Bentley. Он изготовлен из мягкой, но прочной ценной породы древесины – абачи, затем искусно окрашенной и многократно покрытой лаком, чтобы придать колонке уникальный темный вид.

Колонка Naim for Bentley Mu-so Special Edition продается по цене 2100 евро, наушники Focal for Bentley Radiance стоят 1399 евро.

Focal for Bentley Radiance – лишь первый совместный продукт французского разработчика образцового акустического оборудования и британской автомобильной марки. Эти наушники закрытого типа соединяют в себе лучшие технологии Focal и высококачественные материалы. Модель отлично работает в паре с Mu-so for Bentley Special Edition и имеет такие же характерные элементы дизайна.

Пылезащитная сетка динамиков колонки выполнена с применением анодированной медной нити, что отсылает к дизайну концепт-кара EXP 100 GT. Элементы медного цвета используются и в дизайне наушников. Среди других особенностей – необычный дизайн шайбы регулировки громкости у Naim и чашки наушников у Focal: они выполнены с элементами решетчатого узора, который отсылает к стеганым сиденьям Bentley, а также оригинальному орнаменту, используемому в фарах автомобилей этой марки.

Музыка сфер

«Звук очень важен для Lamborghini: несравненное звучание атмосферных двигателей суперкаров – словно музыка, приятная слуху и вызывающая удивительные эмоции». Эти слова из пресс-релиза настолько правдивы, что стоит уточнить: за рулем автомобилей этой марки лучше не включать музыку, а наслаждаться звуком мотора. В остальное время – пожалуйста, теперь для этого даже есть специальные наушники, созданные Automobili Lamborghini совместно с Master & Dynamic, нью-йоркской компанией, которая занимается производством аудиоаксессуаров премиум-класса.

В коллекцию вошли беспроводные наушники с активным шумоподавлением Lamborghini MW65 Active Noise-Cancelling Wireless Headphones и беспроводные наушники-вкладыши Lamborghini MW07 Plus True Wireless Earphones. Master & Dynamic использовали здесь свои самые технически сложные звуковые инструменты. У беспроводных накладных наушников MW65 два режима активного шумоподавления, что дает пользователям возможность самостоятельно регулировать звукопередачу в зависимости от внешнего шумового фона. А наушники-вкладыши MW07 оснащены 10-миллиметровыми бериллиевыми драйверами, обеспечивающими превосходное звучание.

В наушниках использован материал Alcantara, который часто применяется в оформлении интерьера не только суперкаров Lamborghini. На сегодня доступны такие цветовые сочетания, как серебристый, светло-серый и желтый; черный и желтый; черный и серый; глянцевый белый и серебристый матовый; а также глянцевый черный и матовый черный. Дизайн обеих моделей использует элегантный фирменный элемент Lamborghini Y-образной формы.

Заветный вензель

Голливудская звезда Патрик Демпси известен широкой публике прежде всего как доктор Дерек Шепард из сериала «Анатомия страсти». И это несправедливо, ведь кроме того, что актер снялся еще в десятках фильмов и сериалов, он – успешный автогонщик, серебряный призер гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMGTE Am в 2015 году. Демпси не просто заядлый водитель Porsche, он – совладелец гоночной команды Porsche. Удивительно еще и то, что инициалы этого симпатяги – PD – удачно совпадают с аббревиатурой Porsche Design. Ну и, наконец, он просто икона стиля. Все это делает Патрика Демпси идеальным послом бренда, коим он и является, представляя коллекцию Porsche Design Eyewear в 2021 году.

Первые очки из коллекции – солнцезащитные Porsche Design P’8688. Их оправа изготовлена на сто процентов из сверхлегкого титана и в сочетании с дужками трехмерной формы создает смелый, но минималистичный вид. Инновационная технология линз Vision Drive делает их пригодными для любых дорожных и погодных условий. Очки оснащены не только высокоэффективным поляризационным фильтром и защитой UV400, но и усилителем контраста, который поглощает компоненты синего света лучше, чем обычные линзы. Эта инновационная функция увеличивает общее цветовое восприятие, контрастность и защиту от бликов. Цена вопроса – 635 долларов.

Для маленьких, но быстрых

Если родители мечтают, чтобы их отпрыск стал автогонщиком, то первое, что они должны сделать после рождения потенциальной звезды автоспорта, – купить ему коляску Mercedes-Benz, которая не просто так названа «спидстером для самых маленьких». Ведь для создания новой коллекции детских колясок компания из Штутгарта обратилась за помощью в разработке к топовому производителю в этой области, немецкой компании Hartan. Совместные усилия привели к тому, что ходовым качествам этого транспортного средства премиум-класса для малышей позавидует даже взрослый.

Большие поворотные колеса делают коляску проходимой по любому бездорожью. Регулируемая задняя подвеска позволяет менять режим с мягкого – для укачивания – на более жесткий. Удобный тормоз оснащен ножной системой, не портящей обувь при нажатии на привод механизма. Телескопическая ручка регулируется по высоте одной рукой. И не забудем, конечно, про пятиточечный ремень безопасности с плечевыми накладками для максимальной безопасности. Для пущего шика колесные диски коляски выполнены в дизайне Mercedes-AMG, так же как и чехлы сидений. Ну и немаловажно, что благодаря сверхкомпактным размерам в сложенном виде коляска от Mercedes-Benz войдет даже в багажник спортивного автомобиля. И стоит этот «спидстер» соответственно своим характеристикам – от 132 990 рублей.

Склеено и сшито

Коллекцию высокотехнологичной мужской спортивной одежды представили два британских бренда: производитель суперкаров McLaren и марка спортивной одежды премиум-класса Castore. Проклеенные швы, теплопередающие внутренние компоненты, сетчатые конструкции для вентиляции – все эти передовые технологии делают предметы новой коллекции обтекаемыми и почти невесомыми, обеспечивая оптимальный комфорт и функциональность. Здесь каждая деталь имеет эргономичный крой, идеальный для удобства движения, и обеспечивает превосходное впитывание влаги. Коллекция включает футболки Performance, обладающие терморегулирующими свойствами – технология Coldblack снижает накопление тепла и защищает от солнечных лучей благодаря текстильному покрытию с защитой от UVA и UVB. Куртка Softshell для тренировок на свежем воздухе с водоотталкивающими застежками-молниями обладает отличной воздухопроницаемостью.

Сделай мне красиво

Новому члену семьи Cali от спортивной марки Puma – белоснежным кроссовкам Cali Star – выпало счастье быть представленными звездой Голливуда Селеной Гомес. Трудолюбивая и яркая девушка в своем еще очень нежном возрасте добилась многого: популярная актриса и певица, благодаря своей спортивной форме и целеустремленности, была выбрана еще и послом бренда Puma. «Вы должны стремиться к тому, чего хотите, и следовать своим мечтам. Не бойтесь выделиться из толпы, оставаясь собой!» – советует нам Селена Гомес, надевая кожаные Cali Star, блистающие металлической вставкой на пятке.

На рекламных плакатах кроссовки и Селена сняты на фоне шикарного Mercedes-Benz, такого же белого и сверкающего, как Cali Star. И это вовсе не случайно, ведь Puma давно и прочно сотрудничает с автомобильными брендами. В том числе создавая «гоночные» коллекции одежды и обуви, работая с такими именами, как Red Bull Racing и BMW M Motorsports, перенося тем самым гоночный дух в повседневность.

Пришел марток

Ducati, именитая итальянская мотоциклетная компания, выпустила коллекцию одежды для прогулок в кооперации с не менее титулованной итальянской же фирмой Ciesse Piumini, которая сначала широко прославилась в узких кругах экипировкой для альпинистов, затем – для автомотоспортсменов и потом уже – для обычных людей, ведущих городской образ жизни. Поэтому даже в легких на вид курточках Ciesse Piumini не замерзнешь и при минус 20, что в наших широтах актуально не только в зимнее, но и в весеннее время года. Тонкие и стильные мужские и женские куртки Ducati by Ciesse, продающиеся в фирменном магазине за 195 евро, имеют плотность пуха 800 Fill Power, что обеспечивает защиту от непогоды и ветра, а также хорошие тепловые характеристики. А вот парка обойдется уже в 390 евро.

Не бык, но теленок

Компания Tonino Lamborghini, как известно, принадлежит сыну знаменитого Ферруччо Ламборгини. Но если имя Ферруччо ассоциируется с роскошными автомобилями, то Тонино – с люксовыми аксессуарами. Начал он с часов, но сейчас под маркой Tonino Lamborghini выходит почти все, что угодно: мобильные телефоны, очки, парфюмерия, напитки и, конечно, высококачественные кожаные изделия, как-никак фирма – итальянская.

Новая багажная коллекция Tonino Lamborghini состоит из функционального рюкзака с удобными карманами (от 960 долларов) – два задних отделения и внешний карман с магнитной застежкой, вместительной спортивной сумки с регулируемым ремешком через плечо (1080 долларов) и удобного чемодана-тележки (1200 долларов). Все это изготовлено из дорогущей цельнозерновой телячьей кожи с рисунком, который называется Alce, и сафьяновыми вставками разных цветов. По традиции такого качества кожу обрабатывают вручную опытные мастера.