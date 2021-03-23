Доска почета

Владимир Чагин,

руководитель гоночной команды «КАМАЗ-мастер»

Зачастую бывает такое: «Я ж говорил, на той детали радиус по-другому сделать надо было – она бы не сломалась!» Кому говорил-то? Если был уверен – чего ж не настоял? Есть те, кто просто мяукнул, а есть те, кто добьется своего. Такие у меня вызывают уважение.

Алексей Абрамов,

глава Росстандарта

Я считаю, что нам надо уже сейчас, на этапе внедрения и развития автономно управляемых транспортных средств, разрабатывать методы тестирования этих систем управления на их устойчивость к внешним помехам. Представьте, автомобиль движется в беспилотном режиме, в салоне находятся люди, которые не могут им управлять, и вдруг происходит какое-то воздействие электромагнитным импульсом, какой-то сбой.

Александр Семчев,

актер

Помню магнитофон «Нота-304» и первый автомобиль «Запорожец» – настоящие диковинки по тем временам. Сидишь на переднем сиденье и ощущаешь себя человеком. Это тебе не на автобусе кататься или ждать, пока он приедет. Хотя здесь тоже есть определенная романтика: часто любил представлять себя водителем автобуса.