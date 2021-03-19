В Анапе будут судить председателя ЖСК за злоупотребление полномочиями

В Анапе в суд направлено уголовное дело против 58-летнего председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочий). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в 2014 году мужчина возглавил жилищно-строительный кооператив и начал достраивать три многоквартирных дома, признанных судом самостроями и подлежащих сносу. Несколько лет обвиняемый создавал видимость работ под предлогом оформления разрешительных документов, привлекая средства членов ЖСК в сумме более 520 тыс. руб. Однако деньги в строительство вложены не были.

В случае признания вины судом, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Сочи на застройщика завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Факт мошенничества выявили в ходе проверки законности привлечения денег дольщиков для возведения многоквартирных жилых домов в садовом товариществе «Дачное» Хостинского района Сочи.

Наталья Решетняк