Крадущийся тигр

В век интернета надо, конечно же, с оглядкой придумывать названия для своих проектов. Потому что, если ты называешь проект TIGER, то должен быть готов к тому, что на него будут натыкаться те, кто хочет узнать, как поправляется после автомобильной аварии знаменитый гольфист Тайгер Вудс, или кто хочет купить настенный календарь к году Тигра, который, как мы надеемся, благополучно наступит в 2022 году. И наоборот, его не будут находить сразу те, кто ищет сведения о «безэкипажном транспортном средстве максимальной проходимости», которое в феврале представила Hyundai Motor Group.

Но у Hyundai свои резоны. И TIGER в их случае – это аббревиатура: Transforming Intelligent Ground Excursion Robot.

Диковинное транспортное средство было разработано компанией New Horizons Studio – техническим подразделением Hyundai, квартирующим в калифорнийской Кремниевой долине.

Беспилотный TIGER предназначен для работы в качестве передвижной научно-исследовательской платформы в экстремальных, труднодоступных местах. Но главная его фишка – не в том, что он может передвигаться без водителя. Автомобиль оснащен сложной ходовой частью, состоящей из «ног» и колес. Когда «ноги» убраны, TIGER едет точно так же, как обычный полноприводный автомобиль. Однако если автомобиль застрянет или потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, TIGER способен выбраться с помощью «ног» и пройти подобный отрезок пути с меньшими потерями. Из кузова выдвигаются многошарнирные конструкции, которые действительно чем-то напоминают четыре ноги. А заблокированные от вращения колеса превращаются как бы в ступни.

Логичен вопрос: не проще бы было оснастить тележку выдвижными пропеллерами, чтобы она не шагала, а, как дрон, просто перелетала препятствие? Ответов тут два. Во-первых, «шагающий электромобиль» построен на модульной платформе и может стыковаться с беспилотными летательными аппаратами, способными подзаряжать его и доставлять в труднодоступные места. Во-вторых, проект разрабатывался для возможной работы в безвоздушном пространстве. Недаром на большинстве приложенных к релизу картинок машина движется явно не по земной поверхности. Ну и не будем забывать о том, что TIGER – не серийный автомобиль, а пока всего лишь концепция.

Впрочем, если предложенная New Horizons Studio технология когда-то доберется до серийного воплощения, то она может пригодиться и для решения вполне земных задач. К примеру, автомобиль с роботизированными «ногами» мог бы спасать человеческие жизни, работая во время стихийных бедствий в качестве транспортного средства экстренных служб. А люди с ограниченными возможностями могли бы воспользоваться такими «автомобилями», не прибегая к пандусам: он мог бы буквально подойти к подъезду, подняться до нужной высоты и позволить людям на коляске въехать в него.