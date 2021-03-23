Лапы и хвост

«Сто двадцатый» – настолько культовая модель, что просто не мог не быть воплощенным в виде педальной машинки. Впрочем, история создания модели явно не детская: основатель марки Jaguar сэр Уильям Лайонс придумал такой родстер в 1948 году, нарисовав его силуэт на коробке из-под сигар. Есть, впрочем, и более серьезные моменты. Первые двести с лишним родстеров получили алюминиевые кузова, что сегодня делает их коллекционными экземплярами, и только потом, с увеличением производства, пришлось перейти на стальные. Детский родстер сделан как раз из алюминиевых панелей, что отсылает к той самой первой партии.

Педальный Jaguar ХК120 повторяет настоящий во многих деталях: крепление колес центральной гайкой, маленькие усики бамперов, руль со стальными спицами и деревянным ободом на заклепках. Лишние только наружные дверные ручки, которых не было на оригинале, поскольку дверцы открывались довольно необычно – шнуром с внутренней стороны.

28 февраля 2021 года этот педальный Jaguar ХК120 на торгах RM Sotheby`s ушел за приличную сумму – 6900 евро. То ли какой-то коллекционер приобрел для пополнения собрания, то ли заботливый отец, чтобы подарить своему ребенку – к хорошим машинам надо привыкать с детства. Кстати, это может быть не обязательно мальчик, ведь на настоящих «сто двадцатых» любили ездить Мэрилин Монро и Грейс Келли, а какая девочка не мечтает стать актрисой или принцессой.