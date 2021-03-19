Томский производитель кормов для собак и кошек планирует занять 5% рынка в РФ

Томская компания «Эко-групп», выпускающая сухой корм для собак и кошек планирует занять через 5-7 лет до 5% российского рынка кормов для домашних животных. По словам директора предприятия Антона Хороших у предприятия достаточные производственные мощности, чтобы увеличить производство в 10 раз. В настоящее время предприятие производит около 10 т кормов в месяц.

В сентябре 2020 года сообщалось, что Nestle Purina PetCare (входит в группу Nestle S.A.) построит к 2023 году в Новосибирской области завод по производству кормов для домашних животных. Мощность завода составит 75 тыс. т кормов в год. Инвестиции в проект – 10 млрд руб.

В 2019 году рынок кормов в России увеличился на 10,5%, до 645 тыс. тонн в год, в денежном выражении — до 212 млрд руб. В 2020 году ожидалось, что объем рынка превысит 675 тыс. тонн готовой продукции.

Анна Егорова