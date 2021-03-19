Суд смягчил приговор бывшему гендиректору Славгородского завода радиоаппаратуры

Сегодня Алтайский краевой суд изменил приговор бывшему гендиректору Славгородского завода радиоаппаратуры Игорю Хроменкову. Бывшему топ-менеджеру отменили дополнительное наказание в виде штрафа 300 тыс. руб., сообщили в суде.

Наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима суд оставил без изменения.

Игорь Хроменков обвинялся правоохранительными органами по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Согласно материалам дела, которое было возбуждено по материалам ФСБ, топ-менеджер заключил с Минобороны РФ госконтракт на разработку передвижного комплекса связи, однако поставленное оборудование оказалось без электронной «начинки». Военное ведомство оценило ущерб почти в 20 млн руб. В декабре 2020 года Славгородский горсуд приговорил Игоря Хроменкова к четырем годам заключения и штрафу размере 300 тыс. руб. С инкриминируемым ему преступлениями бывший топ-менеджер не согласился и просил его оправдать.

Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Приключение электроники».

Илья Николаев