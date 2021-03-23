Тормозной путь

Если бы у всех всегда все получалось, то наш мир был бы иным. Причем не факт, что он стал бы лучше. Мы попробовали вспомнить самые громкие отечественные автомобильные стартапы последних десятилетий, которые не дожили до сегодняшнего дня.

Дмитрий Леонтьев

«Кинешма»

Завод «Автоагрегат» из Ивановской области, специализировавшийся на автомобильных запчастях, решил выпустить мотоколяску для людей с ограниченными возможностями из сельской местности. Как выразился один из авторов проекта, чтобы хозяин мог «поросенка по проселку отвезти». Первый образец был готов в 1996 году. Получилось нечто вроде багги длиной 2,7 м с заднемоторной компоновкой. Четырехместный кузов – из трубчатого каркаса с навесными панелями. Двигатель годился почти любой: конструкция позволяла примерять аж 16 вариантов, включая американские мощностью около 20 л.с. Коляску сертифицировали как квадроцикл и успели продать примерно 350 штук, включая открытую комплектацию «Кросс». Несколько десятков машин даже отправили в Испанию. Проект был закрыт в 2003 году как коммерчески неуспешный.

«Мишка»

Проект малолитражки длиной 3,3 м, построенной на металлическом каркасе с пластиковыми кузовными панелями. Сначала задумывался как гибрид с электромоторами в каждом из четырех колес и суперконденсаторами для накопления энергии. Однако затем был сертифицирован с обычным двигателем 1,4 л, 78 л.с. Машина успела получить «Одобрение типа транспортного средства», и ее мелкосерийный выпуск даже начали на умирающем ЗИЛе, но в 2012 году проект закрылся из-за недостатка финансирования.

Aquila

Бюджетный спорткар был разработан корейским подразделением Tagaz. Мелкосерийное производство в Таганроге началось год спустя. Продано было не больше ста машин. Кузов – стальной каркас с навесными панелями из стеклопластика. Длина модели 4,680 м. Мотор бензиновый, мощностью 107 л.с. В начале февраля 2014 года арбитражный суд Ростовской области признал «Тагаз» банкротом, однако мелкосерийный выпуск был продолжен в 2016 году на другой площадке. Позже модель сменила имя на Erelis и стала электромобилем. Свежих новостей о проекте нет.

Marussia

Проект основан в 2007 году, и до банкротства, случившегося в 2014-м, компания успела построить 44 спорткара разной степени готовности. Автомобиль с легким карбоновым кузовом оснащался моторами Cosworth. Самая быстрая версия разгонялась до «сотни» за 3,8 секунды и имела максимальную скорость 250 км/ч. Несмотря на провал, проект принес определенную пользу отрасли. Команда менеджеров и конструкторов Marussia перешла в НАМИ, где работала над проектом «Кортеж». Затем опыт «Кортежа» был применен при создании прототипа КАМА-1. Учитывая планы Renault использовать на ВАЗе исключительно французские платформы, команда, собранная «Марусей», возможно, скоро останется единственной в России, обладающей компетенциями постройки легковых автомобилей.

«Ё-мобиль»

Этот проект можно было бы назвать самым стыдным и по названию, и сути. Но неожиданно, в феврале, команду разработчиков «Ё-мобиля» купил «Сбер». Ребята снова в строю. Собственно, к разработчикам претензий нет. Зато их много к менеджменту проекта, который задумывался, судя по всему, исключительно для каких-то пиар-целей, а не для реального производства. В итоге выпуск малолитражного гибридного автомобиля стоимостью до 10 тыс. долларов так и не был налажен.

Zetta

Электрическую «Зетту» должны были сертифицировать как квадроцикл массой до 400 кг. Длина прототипа – 3,0 м. Шасси – с интегрированной батареей. Кузовные панели – из композита. Элементы подвески и управления – от вазовских моделей. В движение электромобиль приводят мотор-колеса на задней оси, плюс спереди – электродвигатель с редуктором. Суммарная мощность всех агрегатов около 15 кВт. Заявленный пробег – от 200 до 560 км. В начале 2021 года производство было отложено из-за невозможности получить субсидию от государства.