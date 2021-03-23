В теле письма

Будучи школьниками, мы постоянно что-то изобретали-испытывали. Например, вечный двигатель. Если вода способна подниматься по капиллярам, то перекинутая через швабру тряпка, один конец которой погружен в таз с водой, должна на другом конце, висящем в воздухе, формировать каплю, которая потом будет падать на лопасть приводного вала. А когда военрук запер нас в подвале под школой, где был оборудован тир, чтобы мы там в течение «свободного урока» все подмели и прибрали, смышленые ученики обнаружили, что духовая винтовка способна стрелять не только свинцовыми пульками, от греха спрятанными в сейфе. Для перестрелки пригодились куски резины, отгрызенные от ластика, жеваные куски тетрадной бумаги, да все что угодно! А мой одноклассник Гриша, когда вернулся с отдыха у бабушки на Азовском море, рассказывал, как они с деревенскими ребятами пытались найденные на чердаке противогазы использовать в качестве аквалангов для погружения под воду. Потому что были уверены, что на конце хобота не фильтр, а баллон с кислородом… Потом у большинства из нас все это куда-то уходит. Остается только у тех, кто в душе продолжает быть ребенком. И у тех, кто изобретательство делает своей профессией. У кого сходятся оба этих обстоятельства, тот, вероятно, счастлив. И благодаря именно им технический прогресс движется вперед.

Дмитрий Гронский, главный редактор