От души, брат!

Весной прошлого года один мой товарищ собирался в отпуск на собственном автомобиле. Он долго выбирал маршрут, да так, что буквально до дыр закликал электронную карту – чтобы море, чтобы горы, чтобы фоточки в инстаграме были не как у всех. А главное – чтобы недорого! В результате его выбор остановился на Республике Дагестан. И хотя такой вариант сперва показался мне странным, довольная физиономия возвратившегося товарища говорила о том, что отдых удался.

Иван Картамцев

За неделю он успел погулять по старым улочкам Дербента, подышать морским воздухом на берегу Каспийского моря, насладиться живописными видами Сулакского каньона, ну и, разумеется, отведать местной кухни. Единственное, что вызвало разочарование, так это ограниченные возможности его пожилого седана. По иронии судьбы, год спустя отправиться в похожее путешествие посчастливилось и мне. И не на чем-нибудь, а на долгожданном кроссовере Renault Duster нового поколения. Благодаря чему в моем случае обошлось без разочарований.

Знаменитый аварский поэт Расул Гамзатов посвятил Дагестану следующие строки: «Веками учил ты и всех и меня трудиться и жить не шумливо, но смело, учил ты, что слово дороже коня, а горцы коней не седлают без дела». По большому счету, нечто подобное можно было бы сказать и про старину «Дастера», который успел зарекомендовать себя в качестве честной и неприхотливой лошадки, которая не гнушается тяжелой работы. Впрочем, имеется здесь и обратная сторона. Несмотря на все свои таланты и признание, этот автомобиль регулярно получал свою долю критики. Злые языки так и норовили зацепиться за простоватую внешность, скучный интерьер и скромное оснащение. Но, кажется, эти времена остались позади. Вторая генерация Renault Duster, спустя несколько лет после европейской премьеры, наконец, добралась и до России.

На стиле

Фото: Renault

Дагестанцы – люди прямые и смелые и, как никто другой, умеют ценить красоту. Правда, иногда их представления о прекрасном приобретают экстравагантные формы. На улицах Махачкалы и Дербента любимым аксессуаром любого горца является спортивная куртка, в идеале – с надписью «Russia» во всю спину. На эту тему даже существует анекдот о том, что жениха на дагестанской свадьбе легко опознать по самому красивому спортивному костюму. Правда, подобная мода нравится не всем. К примеру, на стенах некоторых кафе и ресторанов висят предупреждающие таблички: «Вход в спортивной одежде строго воспрещен!» Так что проблема не шуточная.

Что же касается Renault Duster, то его перерисованный «лук», наоборот, открывает новые двери. Дизайн кроссовера остался узнаваемым, но в то же время утратил былую кондовость. Как-никак от предыдущего поколения здесь не осталось ни одной кузовной детали. По крайней мере, так утверждают представители Renault. Невооруженным глазом заметно, что передняя часть кроссовера обзавелась выразительной решеткой радиатора, фары получили стильные светодиодные ходовые огни с грозным прищуром. Ветровое стекло изменило наклон, что позволило не только улучшить обзорность, но и снизить коэффициент лобового сопротивления, а высокая поясная линия кузова привела к тому, что силуэт автомобиля стал выглядеть более брутально. В новом оранжевом цвете под названием «Atacama» этот костюмчик смотрится хоть куда. Хоть в горы, хоть на свадьбу!

Интерьер Duster также получил свою порцию перемен. Первое, что чувствуется практически сразу – автомобиль стал немного просторнее. Вместе с переездом на новую платформу кроссовер лишь слегка прибавил в габаритах, но этого оказалось вполне достаточно для совершенно иного качественного восприятия. Да, салон теперь напоминает «Аркану», от которой «Дастеру» достались в том числе удобные передние сиденья с выраженной боковой поддержкой, но это нисколько не портит концепции. Скорее наоборот. Там, где Arkana смотрелась не всегда уместно, утилитарный Duster выглядит джигитом и вообще молодцом. Особенно в верхних комплектациях Style и Edition One «француз» не уступает большинству конкурентов. Многофункциональный руль регулируется по высоте и по вылету, между сиденьями появился небольшой, но удобный подлокотник, центральную панель украшает восьмидюймовая мультимедийная система Easy Link, а задний диван обзавелся двухрежимным обогревом. Словом, «Дастер» второго поколения может стать будущему владельцу верным кунаком, демонстрируя настоящее кавказское гостеприимство.

Кто здесь батя?

Что в первую очередь бросается в глаза любому гостю республики, особенно прибывшему издалека, так это множество необычных названий и вывесок. Их количество может конкурировать разве что с числом тонированных белых «Приор» на местных дорогах. Среди особенно полюбившихся: магазин автозапчастей «VIP», кафе «Папаха-бургер», а также кальянная «Батя. ВИП-кабины», своим видом больше напоминающая то ли сарай, то ли гараж. Впрочем, креативным неймингом магазинов и забегаловок дело не ограничивается. На междугородних трассах можно встретить множество заправок, имитирующих оформление и названия крупных официальных сетей, но написанные с очевидными грамматическими ошибками: «Луккоил», «Росснефть», «ТТК».

Кстати, вся доступная «Дастеру» гамма бензиновых моторов, включая относительно новый турбированный двигатель TCe 150, адаптирована под использование топлива АИ-92. Всего же автомобилю доступно четыре силовых агрегата – это базовый 1,6-литровый мотор на 114 или 117 сил, двухлитровый атмосферник мощностью 143 л.с., турбодизель 1.5 dCi и упомянутый турбомотор TCe 150. Последний может сочетаться не только с вариатором X-Tronic восьмого поколения, который обзавелся новым алгоритмом, заточенным под длительную работу в условиях бездорожья, но также с фирменной шестиступенчатой механикой. Учитывая, что 86 процентов владельцев Renault Duster до сих пор предпочитали именно механическую коробку передач, такой вариант не останется невостребованным. По крайней мере, для себя я сделал вывод, что по совокупности потребительских качеств, а именно экономичности и динамике, это едва ли не лучшая комбинация из возможных.

Несмотря на смешной рабочий объем 1,3 литра, этот мотор обладает нешуточным крутящим моментом в 250 Нм, что даже немногим больше, чем у дизельного собрата. При этом динамика такого «Дастера» позволяет легко конкурировать с лихими дагестанскими «Приорами». Автомобиль уверенно стартует даже со второй передачи, так как сверхкороткая первая передача, как и раньше, выполняет роль «понижайки» при езде по пересеченной местности. При этом даже на скоростях свыше 150 км/ч «Дастер» с турбированным мотором продолжает уверенно разгоняться, чутко реагируя на подачу газа. Самое удивительное, что, даже если откровенно лихачить в соответствии с местными водительскими обычаями, аппетит TCe 150 отличается скромностью. В бешеном темпе, будто в меня вселился черт, я преодолел более сотни километров по горным дорогам с крутыми подъемами и спусками и удивленно обнаружил на бортовом компьютере цифру 8,2 литра. Однако!

Дань традициям

Перемены переменами, но основная «фишка» французского кроссовера осталась при нем. Как поучает аварская мудрость: «Волк своих нор не меняет». Так и Duster сохранил при себе свою потрясающую проходимость. Более того, не только сохранил, а в чем-то даже и приумножил! Интеллектуальная система полного привода All-Mode 4x4-i теперь позволяет принудительно заблокировать заднюю ось на скорости до 80 км/ч. Это значит, что в довольно широком диапазоне скоростей крутящий момент между передней и задней осями будет распределяться поровну, что дает большую уверенность при движении на скользком или неоднородном покрытии. Только это еще не все. Все полноприводные версии «Дастера» теперь оснащаются ассистентом спуска с горы, а также отключаемой системой динамической стабилизации ESP, которая автоматически перераспределяет крутящий момент в зависимости от сцепления с дорогой. Помимо прочего, эта же система помогает удерживать автомобиль от скатывания при старте в горку. Как ни странно, данная функция мне особенно пригодилась вовсе не у подножья кавказских хребтов, а на покатых улочках Дербента, где порой можно встать в плотную пробку под хорошим углом.

Но природа Renault Duster такова, что большинство препятствий поддается ему исключительно благодаря лучшей в классе геометрической проходимости, что фактически ставит «Дастер» на одну ступеньку с некоторыми рамными внедорожниками. Это ли не комплимент? Так или иначе, отдельного комплимента заслуживает удивительно крепкая и комфортная подвеска «француза», которая, будто мать Тереза, способна простить любое прегрешение. По буеракам Duster скачет резво, как молодой козлик. И кажется, ему все нипочем.

Renault Duster предлагает линейку оригинальных опций и аксессуаров. В частности, сюда входит дополнительная изоляция моторного отсека, защита решетки радиатора, дефлекторы на окна, а также антенна «акулий плавник». Помимо этого, можно заказать фирменные коврики, декоративные накладки на пороги и даже бокс на крышу с нагрузкой до 80 кг. Фото: Renault

Самое удивительное, что при таких всеядных настройках шасси рулевое управление «Дастера» дарит удовольствие от вождения. При путешествии по дагестанским серпантинам мне порой казалось, будто я управляю спорткаром повышенной проходимости, но никак не бюджетным кроссовером. Быть может, все дело в новом электроусилителе руля с переменным алгоритмом… Либо виною всему горный воздух и местная атмосфера, в которую втягиваешься на удивление быстро. Ведь когда настоящий джигит видит впереди знак «опасный участок дороги», он воспринимает его не как предупреждение, а как вызов.