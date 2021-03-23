Повод для заправки

Все мы привыкли к тому, что автозаправки одной компании похожи друг на друга. Таков замысел. Ты точно знаешь, чего ждать под вывеской «ЛУКОЙЛ», например. Бензин отличного качества, вежливый персонал, во всех помещениях чисто, вкуснейшие кофе и выпечка, любая мелочь в дорогу... Узнаваемое здание АЗС дает тебе уверенность еще на подъезде, что все будет именно так, как ты ожидаешь. И все же есть станции, которые способны дать автомобилисту и его пассажирам нечто большее. Они становятся местом притяжения для местных жителей, остановкой, которую планирует совершить водитель, едущий издалека, вдохновением для того, кто завернул на заправку по воле случая и в итоге занес это место в список «Избранное» своего навигатора.

Ася Волочнева

Триста восемьдесят отзывов о заправке на «Яндекс.Картах» – много это или мало? Притом что внушительная часть комментариев не только восторженные, но и развернуто обосновывают восторг. Речь о так называемой круглой АЗС «ЛУКОЙЛ» на 417-м километре трассы М-8 Холмогоры. «В народе место называют Шайба», «Местная Грязовецкая достопримечательность», «Дети и молодежь сюда гулять ходят!». Дело, конечно, не только в необычной архитектуре здания, но и в уютном кафе с вкусным меню. Самый популярный горячий напиток на АЗС – это, безусловно, кофе. И если в 2019 году клиенты компании выпили 32 миллиона чашек, то в 2020-м – уже 35 миллионов, и это при условии, что в пандемию долгое время перемещения были ограничены. То есть даже такие, казалось бы, простые удовольствия, как чашка хорошего кофе и свежий круассан, стали цениться людьми куда выше. А на «круглой» заправке еще и собрана коллекция скульптур советского времени, а также стоит памятник водителям Великой Отечественной в виде легендарной полуторки.

Но все же главные посетители тут те, кто едет со стороны Москвы в сторону Архангельска или в обратном направлении – АЗС как раз располагается на островке между встречными полосами. «Очень удобная заправка с точки зрения поездки на восток Вологодской области, к Деду Морозу. Как раз хватает топлива от Москвы и до нее, и уже далее до самого Великого Устюга». «Всегда останавливаемся здесь по дороге в Карелию и обратно. То, что заправка пользуется хорошей славой, понятно по тому, как много здесь машин в любое время».

Вписаться в ландшафт

Обычно трасса – лишь путь от дома до чего-то нового и интересного. Не так часто какие-то знаковые объекты находятся прямо на дороге: обычно, чтобы увидеть что-то, приходится с дороги сворачивать. Одно из исключений – место, выбранное для Ржевского мемориала Советскому Солдату. Оно находится на участке, непосредственно примыкающем к трассе М-9 Москва – Рига около одного из поворотов на Ржев. Грандиозная скульптура воина свысока взирает на дорогу и людей, а развевающаяся за спиной солдата плащ-палатка разлетается журавлиной стаей.

На заправках «ЛУКОЙЛ» теперь можно заказать дополнительный эспрессо-шот: в любой кофейный напиток добавить порцию эспрессо. С таким «шотом» вкус и латте, и американо раскроется по-новому. Фото: Лукойл

Рядом с мемориальным комплексом – новая АЗС «ЛУКОЙЛ». Очевидно, что строили ее с учетом повышенного потока посетителей из числа тех, кто приезжает посмотреть именно памятник. Поэтому кафе здесь способно вместить сразу туристическую группу, парковка – просторная, предназначенная как для легковых машин, так и для автобусов. А сама постройка очень деликатно вписана в ландшафт, по которому скользят тени от бронзовых птиц.

Поймать момент

За последний год для внутреннего туризма открылись новые возможности, появились новые маршруты, а те, что были популярны и прежде, стали испытывать повышенную нагрузку. В первую очередь речь о дороге на юг, пролегающей через Краснодарский край и дальше, в Крым. С 2018 года возле Крымского моста работают АЗС «ЛУКОЙЛ», которые значительно облегчают дорожный быт тех, кто едет к морю на личном автомобиле. Теперь автомобилисты в туристический сезон могут в комфортных условиях принять душ и даже воспользоваться прачечной. Вся инфраструктура расположена в шаговой доступности от заправок, в отдельных двухэтажных зданиях, которые работают круглосуточно. Для тех, кто путешествует с маленькими детьми, предусмотрены бесплатные комнаты матери и ребенка с пеленальными столиками и микроволновыми печами. На территории АЗС работают колоритные ярмарки с местной южной продукцией, они очень популярны среди клиентов.

Для любителей капучино, помимо шота, есть и другое предложение: мягкий, но по-новому бодрящий вкус в размере king size с увеличенной порцией зернового кофе. Ищите в меню позицию «Капучино Strong 400 мл». Фото: Лукойл

Что может быть лучше в долгой дороге на юг, чем вкусный обед на летней веранде? Новая концепция питания, которую ЛУКОЙЛ предлагает на многих своих АЗС, расположенных в том числе на трассе М-4 и автодорогах Краснодарского края, представляет собой особенное меню, предполагающее не перекус, а «первое-второе-салат»: здесь есть и вкусные борщи, и рассыпчатая гречка, и котлета по-киевски.

После обеда на свежем воздухе – фотосессия. Например, одна из АЗС «ЛУКОЙЛ» у Крымского моста оформлена в гоночном стиле, ведь на юге России проходит один из этапов Формулы-1. Поэтому на площадке есть и импровизированный подиум, и гоночный болид на пит-стопе. А на соседней заправке «ЛУКОЙЛ» можно сделать оригинальное селфи с «королевой бензоколонки».

Поехать на воды

Фото: Лукойл

Еще одна уникальная АЗС «ЛУКОЙЛ» интересна тем, что способна заправлять не только сухопутный транспорт, но и водный. Каждый год к началу навигации в Санкт-Петербурге возобновляет работу «водный» блок АЗС «ЛУКОЙЛ» на Выборгской набережной у Кантемировского моста.

Здесь одновременно могут заправляться легковые автомобили, мотоциклы, катера, яхты и аквабайки, заправку судов осуществляет оператор АЗС со специального причала. Водители и шкиперы имеют возможность перекинуться словом-другим, совершая покупки в мини-магазине.

Энергия во всех смыслах

Ценность подарочной карты «ЛУКОЙЛ» – в свободе выбора. Ее особенно оценит тот, кто любит дороги и путешествия. Номинал карты – от 1000 до 15 000 рублей – можно потратить не только на топливо, но и на кофе, выпечку, сопутствующие товары. Фото: Лукойл

АЗС «ЛУКОЙЛ» постоянно разрушают стереотипы и задают тренды на топливном рынке. Например, одна из передовых заправок марки находится в Москве, на Олимпийском проспекте. Есть мнение, что автозаправка – место повышенной опасности, но современные нормы их строительства и эксплуатации настолько строгие, что находиться рядом с автозаправочной станцией уже давно достаточно безопасно. Продемонстрировать это решили довольно необычным образом: заправка тут непосредственно встроена в здание, где располагается офис дочернего общества нефтяной компании – «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт».

Вообще, личный пример – это всегда показатель ответственного ведения бизнеса. Больше десяти лет назад ЛУКОЙЛ открыл первую в России автозаправочную станцию, оборудованную солнечными батареями. Получаемая таким образом энергия используется для внутреннего и наружного освещения АЗС, а также для обеспечения бесперебойной работы объекта в случае аварийного отключения внешних источников электроэнергии. За это время электромобили не успели завоевать популярность у нас в стране, но ответственное отношение к запросам общества, в том числе к охране окружающей среды, востребовано уже сегодня. Так что АЗС «ЛУКОЙЛ» способны зарядить нас энергией во всех смыслах этого слова.