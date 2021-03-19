Задолженность по зарплате за месяц увеличилась почти на 16% в Новосибирской области

В Новосибирской области за февраль 2021 года общая сумма просроченной задолженности по заработной плате выросла на 15,7% и на начало марта составила 22,7 млн руб, сообщает Новосибирскстат. Большая часть долга — 17,3 млн руб. — это невыплаченная зарплата работникам, которые были уволены в 2020 году и ранее.

Как следует из опубликованных данных, 485 человек не получили свою зарплату вовремя, в среднем на каждого из них приходится по 46,8 тыс. руб. Наибольшая задолженность выявлена в организациях: ОАО «Листвянское» (сельское хозяйство, лесозаготовки), ООО «Посевнинский завод спецтехники», ООО «Компания холидей производство», АО «Байкальская строительная компания». В совокупности они задолжали своим работникам 75,9% от общей суммы.

Юлия Демкина