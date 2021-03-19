Замминистра транспорта Новосибирской области задержан за взятку

В Новосибирске сотрудники ФСБ и Следственного комитета России (СКР) задержали заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства правительства региона Сергея Ставицкого. Как сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело, он подозревается в особо крупной взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Дома у замминистра и в его служебном кабинете проведены обыски.

По версии следствия, замминистра требовал от начальника подведомственного ему территориального управления автодорог (ТУАД) регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным госконтрактам. Правоохранители посчитали, что с октября 2019 года по декабрь 2020 года начальник ТУАД передал заместителю министра более 1,5 млн руб.

Отметим, что глава новосибирского ТУАД Михаил Чуманов был арестован в декабре 2020 года по обвинению в коррупции. Согласно данным следствия, он получил взятки на сумму свыше 5 млн руб. от представителей дорожно-строительных компаний, обещая заключить с ними новые контракты на ремонт и строительство дорожной сети региона. Защита автодорожника пыталась добиться его освобождения, но безуспешно.

Константин Воронов, Новосибирск