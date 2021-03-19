Поставщик медоборудования требует 400 млн рублей с омского минздрава

ООО «Никмед» (Санкт-Петербург) подало иск к министерству здравоохранения Омской области. Компания требует выплатить 395,8 млн руб, сообщается в карточке дела на сайте арбитражного суда Омской области.

По данным портала госзакупок, между компанией и областным минздравом в начале апреля прошлого года был заключен договор на поставку медоборудования, в том числе рентгенаппаратов, пульсоксиметров, аппаратов искусственной вентиляции легких и др. Сумма контракта составила 565,5 млн руб. из которых компании было перечислено только 170,6 млн руб.

Даниил Тарабукин