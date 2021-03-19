Нижегородцу по ошибке перечислили 2,5 млн рублей зарплат бюджетников

В полиции Кстовского района провели проверку по факту неполучения в начале года заработной платы сотрудниками нескольких государственных бюджетных учреждений. Выяснилось, что около 2,5 млн руб. были ошибочно перечислены на карточку нижегородца, ранее судимого за хищения. Мужчина не часто пользовался этим счетом и не сразу заметил неожиданный «подарок» бюджета, сообщили в полиции. Признаков какого-либо мошенничества не выявлено.

В министерстве финансов Нижегородской области казус объяснили ошибками при переходе на новую систему казначейских платежей по федеральному законодательству. «Данный переход невозможен без соответствующих доработок существующей платежной системы, как со стороны управления Федерального казначейства по Нижегородской области, так и со стороны минфина. Практически полностью перерабатывалась вся платежная система региона. При этом доработка системы осуществлялась “на живую” в условиях существующего финансирования, которое является непрерывным и не останавливается. В связи с этим могли возникать логические ошибки при заполнении реквизитов платежных документов со стороны бюджетополучателей, так как были введены, в том числе, и новые правила заполнения платежных документов», — сообщили в минфине области, назвав ошибку в реквизитах «единичным случаем». В настоящее время все средства возвращены учреждениям, зарплата сотрудникам полностью выплачена.

Иван Сергеев