В Красноярске состоится суд над экс-заместителем управляющего отделения ПФР

Краевая прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя управляющего отделением регионального Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Трофимова. Он обвиняется в получении взятки в крупном размере (ч. 2, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и пособничестве в растрате в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Уголовное дело будет рассматриваться в Советском районном суде Красноярска.

По версии следствия, в 2015 году Алексей Трофимов, работая в должности начальника отдела капстроительства и ремонта ОПФР, помогал заместителю управляющего в хищении средств, выделенных на приобретение помещения. В результате был заключен контракт на покупку по завышенной стоимости. Ущерб государству составил более 25 млн руб. В 2017 году обвиняемый, уже в должности заместителя управляющего ОПФР по Красноярскому краю, участвовал вместе с управляющим в хищении денежных средств, выделенных на покупку помещения для управления фонда в Ленинском районе Красноярска.

В результате этой сделки был причинен ущерб государству в размере 75 млн руб.



Кроме того, Алексей Трофимов обвиняется в получении взятки в размере более 300 тыс. руб. от представителей бизнеса за согласование актов выполненных работ и их оплате по госконтрактам реготделения ПФР, сообщили в следственном управлении регионального следкома.

Уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального отделения Пенсионного фонда Дениса Майбороды еще находится в производстве органов следствия. Красноярский краевой суд продлил его арест до 20 мая 2021 года. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям (п. «в», ч.3 ст. 286 УК РФ), а также получении взятки в особо крупном размере 13 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Анастасия Вещикова, Красноярск