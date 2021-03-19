Многоэтажное строительство в Башкирии

Как пандемия, законодательные изменения и новая политика башкирских властей повлияли на строительный рынок Уфы, обсудили застройщики, чиновники и агенты по недвижимости на экспертной дискуссии, организованной газетой «Коммерсантъ-Башкортостан», 16 марта в конференц-зале ВДНХ-ЭКСПО УФА.



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В 2020 году в Башкирии было введено 2,5 млн кв. м жилья, из них 1,5 млн — индивидуальное жилье, 1 млн — многоквартирное жилье. Республике необходимо, чтобы количество построенного многоквартирного жилья в год составляло минимум 2 млн кв. м, рассказал в начале экспертной дискуссии заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов. Добиться этого результата власти рассчитывают с помощью вступивших недавно в силу изменений законодательства о развитии застроенных территорий, а также с помощью строительства за счет бюджетных средств коммуникаций на участках и социальных объектов.

Артем Ковшов отметил, что принятый в конце прошлого года федеральный закон о развитии застроенных территорий позволит региональным властям установить «правила игры»: определить фиксированную стоимость кв. м жилья, которое планируется снести. Сейчас, отметил господин Ковшов, застройщики сталкиваются с тем, что владельцы домов на участках, отданных под застройку, требуют компенсаций, исходя из расценок, значительно выше рыночных.

У застройщиков нет средств, чтобы строить магистральные сети за свой счет, продолжил господин Ковшов.

Артем Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Башкирии Мы с Минстроем России подписали соглашение о выделении 8,5 млрд руб. на 25 инфраструктурных проектов в шести муниципалитетах Башкирии: в Забелье, Стерлитамаке, Салавате, Октябрьском, Нефтекамске. Это муниципалитеты, которые проявили инициативу и поняли, что дорога, канализационный коллектор, водопровод будут стимулировать застройщика покупать земельные участки и строить жилье»

В качестве примера заместитель министра привел строительство канализационного коллектора между Демой и Затоном стоимостью 4 млрд руб. «Даже если распределить затраты на этот коллектор между всеми застройщиками, получится плюс 15 тыс. руб. на один кв. м. Никакая себестоимость этого не выдержит»

Артем Ковшов также прокомментировал последние события на строительном рынке Уфы: инициативу властей проверить все выданные ранее разрешения на строительство. «Сейчас ведется работа над ошибками. Нет задачи отозвать разрешения. Есть грубейшие нарушения, которые исправляются силами города», — сказал заместитель министра.

Начальник отдела регистрации земельных участков и долевого участия в строительстве управления Росреестра по Башкирии Айрат Юлчурин озвучил статистику за 2020 год.

Айрат Юлчурин, нач. отдела регистрации земельных участков и долевого участия в строительстве управления Росреестра по Башкирии Количество зарегистрированных прав на земельные участки — около 155 тыс., на 9% снизилось количество сделок по обременению и ограничению прав, на 12% снизился показатель по количеству регистраций зарегистрированных прав»

Одновременно, из-за пандемии, в прошлом году на 17% возросло количество электронных обращений в Росреестр.

Представители оператора недвижимости «Перспектива 24» рассказали о тенденциях прошлого года и ожиданиях от 2021 года. Они отметили, что в 2020 году продажи квартир в новостройках выросли на 20%. При этом, как рассказала директор «Перспектива 24» Ляйсан Басырова, квартиры в сданных в эксплуатацию секциях стоили дешевле, чем в строящихся секциях.

Ляйсан Басырова, директор «Перспектива 24» Мы раньше вообще такого не видели»

В компании не прогнозируют ажиотажа на рынке в 2021 году.

Руслан Муфтахов, руководитель департамента «Перспектива 24» На это указывают несколько факторов. Выросла стоимость строительства, покупательская способность исчерпалась, часть застройщиков перешла на проектное финансирование, которое предполагает порционное выставление квартир на продажу»

Удорожание издержек застройщиков приведет к повышению цен на жилье. «Для потребителей, причем, это скорее благо: слабые игроки уйдут с рынка, останутся сильные», — отметил господин Муфтахов.

В заочную дискуссию с заместителем министра строительства Артемом Ковшовым вступил заместитель генерального директора группы компаний «Жилстройинвест» Иван Зорин. Он заявил, что «застройщикам созданы все возможные проблемы, которые можно было создать». Восемь крупнейших застройщиков Уфы, которые строят 70% всего многоквартирного жилья в городе, столкнулись с тем, что выданные им ранее разрешения на строительство проверяются, а новые не выдаются. Некоторые застройщики, по его словам, уже вышли на строительные рынки других регионов и планируют работать там, а не в Уфе. Господин Зорин выразил опасение по поводу того, что политика региональных властей приведет к снижению конкуренции на рынке.

Иван Зорин, заместитель генерального директора группы компаний «Жилстройинвест» Если с рынка уйдут все эти застройщики и зайдут два-три, качество строительства снизится, а цена за квадратный метр вырастет. Скорее всего, нас ждет сокращение выбора жилья и рост цен. Это перспектива двух-трех лет»

Он отметил, что, если власти продолжат останавливать стройки, администрацию города ждут судебные иски от застройщиков «на десятки миллиардов».

Заместитель генерального директора по развитию ипотечно-накопительных механизмов и программ НО Фонда развития жилищного строительства Башкирии Евгений Декатов назвал ситуацию на строительном рынке в Уфе «переломной».

Евгений Декатов, заместитель генерального директора Фонда развития жилищного строительства Башкирии «Руководство республики заявило, что старые правила игры работать не будут. Надо прожить это период. Мы знаем, что застройщики сразу начинают прибедняться, когда говорят о своих затратах. Они бы не занимались этим бизнесом, если бы он не был доходным. Но я согласен, что на переправе нужно менять правила игры очень деликатно»

Господин Декатов отметил, что для улучшения диалога между властью, обществом и застройщиками формируется Ассоциация застройщиков Башкирии.

«Коммерсантъ-Башкортостан» благодарит всех участников экспертной дискуссии. До новых встреч!