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Вакцина против коронавируса заканчивается в Томской области

Оставшаяся в Томской области вакцина от COVID-19 израсходована на 99%. Все дозы препарата расписаны по записавшимся на прививку пациентам, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения региона. Временно приостановлена вакцинация первым компонентом.

«Спрос на данный момент превышает предложение, поэтому новую партию вакцины мы ждем как другие регионы, полностью готовыми — кабинеты вакцинации, медицинский персонал, списки желающих. По мере ее поступления пациентов оперативно будут приглашать на вакцинацию»,— сказала заместитель начальника департамента Наталия Метелева.

Вакцинация в области проводится препаратом «Гам-ковид-вак», очередную поставку которого ожидают в конце месяца.

На прививку против коронавирусной инфекции записалось около 45 тыс. жителей региона. За все время вакцинировались 34,5 тыс. человек, из них около 20,7 тыс. – сделали вторую аппликацию.

Запас вакцины подходит к концу также в Алтайском крае, сообщили в региональном минздраве. По данным местного оперативного штаба, на 18 марта первый компонент вакцины получили 30,4 тыс. человек, полностью привиты около 45,9 тыс. жителей.

Екатерина Лукашевич


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