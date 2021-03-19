После пандемии захотелось отдохнуть

Парламент Татарстана может подготовить обращение к Госдуме с призывом установить налоговые каникулы для малого и среднего предпринимательства (МСП), которое оказалось в тяжелом положении после ограничений из-за COVID-19. Этот вопрос вчера поручил «проработать» спикер Госсовета Фарид Мухаметшин, откликнувшись на инициативу депутата Партии роста Олега Коробченко,— тот предложил обнулить налоговые ставки для производителей на пять лет. Опрошенные „Ъ“ эксперты соглашаются, что как минимум налоги для малого бизнеса должны быть снижены. Однако, по их мнению, на фоне дефицита бюджета «просить меры поддержки всем, а не отдельным отраслям, бесполезно».



С идеей попросить Госдуму установить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса на заседании Госсовета Татарстана выступил депутат от Партии роста Олег Коробченко. «Не можем ли мы всем Госсоветом выйти с обращением на Госдуму о том, чтобы ввести налоговые каникулы для малого и среднего предпринимательства на пять лет?» — спросил он после выступления перед депутатами бизнес-омбудсмена Фарида Абдулганиева.

Господин Коробченко (возглавляет в Набережных Челнах группу компаний «Кориб», которая является дилером КамАЗа) объяснил свою инициативу тем, что «в момент пандемии возникло огромное количество проблем у предпринимательства, одна из них — конкурентоспособность с импортом, зачастую с Китаем». «Мы проанализировали себестоимость и стоимость товара одной неконкурентной компании — от добычи руды до продажи готовой продукции. Чуть ли не 50% — налоги»,— сказал депутат-предприниматель. Он отметил, что доля малого бизнеса в налогах «не такая значительная». Если Татарстану удастся добиться введения налоговых каникул, то местные производители смогут конкурировать с зарубежными, считает парламентарий.

Фарид Абдулганиев инициативу поддержал, отметив, что «тема актуальная и популярная». «Мы даже слышим такие мнения экспертов, что малый бизнес — это не налоги, а малый бизнес — в первую очередь занятость»,— сказал бизнес-омбудсмен. Он согласился, что вопрос нужно адресовать федеральным органам, но потребуется «провести дополнительные расчеты».

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин попросил «проработать этот вопрос» с депутатами Госдумы от республики: «То, что Коробченко предложил, это дало бы сильный взрывной результат в развитии в целом экономики Российской Федерации». При этом он добавил, что срок налоговых каникул «вопрос обсуждаемый». «Но то, что налоговые преференции в этой части нужны, у нас особых возражений не вызывает». Господин Мухаметшин добавил, что вопрос также будет подниматься по линии «Единой России» (спикер возглавляет татарстанское отделение партии власти).

На заседании Госсовета Фарид Абдулганиев сообщил, что 2020 год стал «беспрецедентно тяжелым» для малого бизнеса из-за введения ограничений по COVID-19. Напомним, что в регионе долго были закрыты кинотеатры, фитнес-центры, торговые комплексы, точки общественного питания. А в апреле на фоне режима нерабочих дней фактически остановилась вся сфера торговли и услуг. Власти отчитывались, что региональный объем поддержки бизнеса составил более 2,7 млрд руб., это в том числе льготные микрозаймы, поручительства и субсидии.

У регионов ранее было право самостоятельно вводить налоговые каникулы. В 2016 году в Госсовет Татарстана вносился законопроект о налоговых каникулах для начинающих предпринимателей региона (инициатором был директор ООО «КамАЗ-Марко» Роман Мугерман из «Единой России», который предлагал обнулить ставки 92 видам бизнеса). А ранее с такой же инициативой выходила Торгово-промышленная палата республики. Но оба предложения так и не были поддержаны. В конце 2018 года о планах ввести налоговые каникулы заявлял Фарид Абдулганиев, который на тот момент возглавлял министерство экономики республики. В отличие от Татарстана подобные режимы смогли ввести другие субъекты РФ, в том числе Башкирия и Москва.

«У Бенджамина Джефферсона есть фраза: в этой жизни неизбежны две вещи: смерть и налоги»,— заявил „Ъ“ член комитета Госсовета по экономике, предпринимательству и инвестициям Марат Галеев («Единая Россия»). Он считает, что «налогоплательщики — это настоящие граждане, и у них есть право от государства требовать исполнения своих обязательств». Вместе с тем господин Галеев согласен, что «налоги у нас достаточно высокие для малого бизнеса». «Нужно думать об их снижении, но не о ликвидации налогов как таковых»,— указал депутат. В частности, он считает, что от значительной части налогов могли бы освободить экспортеров продукции. Господин Галеев отметил, что «государство уже понизило страховые взносы для малого бизнеса с 30% до 15%». «Другое дело, что этот шаг может быть недостаточным. Мы часть бизнеса после пандемии потеряли»,— заключил он.

Инициатива налоговых каникул — «необходимая для выживаемости субъектов малого и среднего бизнеса», считает главный аналитик группы компаний «Алор» Алексей Антонов, отмечая, что они должны касаться как раз тех предпринимателей, которые «занимаются производством полного цикла — от добычи сырья до производства и реализации». При этом эксперт считает, что «введение налоговых каникул на региональном уровне на такой срок для определенных субъектов МСП может вызвать справедливую негативную реакцию со стороны других участников рынка». Он полагает, что налоговые каникулы на региональном уровне приведут к потерям республиканского бюджета, а «экономический эффект от развития субъектов МСП на фоне сохраняющейся конкуренции может быть затяжным». Он полагает, что местные власти могли бы пойти на субсидирование части затрат предпринимателей на производственные нужды.

«Добиться таких послаблений от федерального центра, на мой взгляд, нереально»,— говорит вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Он отмечает, что «самой существенной мерой поддержки бизнеса» было снижение страховых взносов. «Бюджет у нас дефицитный, и денег сейчас катастрофически не хватает, плюс было падение цен на нефть и снижение добычи нефти. Сейчас просить меры поддержки всем, а не отдельным отраслям, бесполезно»,— заключил господин Сигал.

Кирилл Антонов