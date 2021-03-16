Часть Махачкалы осталась на двое суток без водоснабжения из-за загрязнения воды

Сход селевого потока на Миатлинском водоводе в районе села Гельбах стал причиной аварии на водоводе, из-за которой часть Махачкалы осталась в понедельник, 15 марта, без водоснабжения. Последствия аварии устранить за сутки, как планировали власти, не удалось. По предварительным данным, на это потребуются еще один день.

В результате селевого схода произошло сильное замутнение воды в канале имени Октябрьской революции (КОР), сообщила вчера мэрия Махачкалы. Подача воды из КОР в Хушетское водохранилище, снабжающее город водой, была приостановлена. Без водоснабжения остались Ленинский и часть Советского района столицы республики (по данным МЧС, около 36 тыс. жителей).

Мэр города Салман Дадаев потребовал от «Махачкалаводоканала» провести процедуры по обеззараживанию воды и привести ее в соответствие нормативам.

С последствиями схода селя, который был вызван таянием снега, планировалось справиться в течение суток, однако поздно вечером в понедельник мэрия сообщила о том, что для запитки водовода необходимо еще «от 3 до 5 часов». «Махачкалаводоканалу» было поручено в установленном законом порядке обеспечить подвоз воды населению.

В середине дня вторника в «Махачкалаводоканале» сообщили, что по прикидкам специалистов возобновление подачи воды произойдет лишь к утру среды. Между тем во вторник о прекращении подачи воды сообщили потребители и из других районов города.

Авария на водоводе вызвала проблемы с водоснабжением и в соседнем Кизилюрте. На время ремонта он был отключен от водоснабжения. Местный «Водоканалсервис» провел работы по подключению города к «своему» водоводу. Однако по техническим причинам этот трубопровод обеспечивает только 40% от потребностей населения Кизилюрта.

Республиканское управление Роспотребнадзора обратилось к населению Махачкалы и прилегающих поселков с призывом использовать для питья и приготовления пищи бутилированную питьевую воду, отстаивать в течение суток и кипятить питьевую воду и воду для купания детей до трех лет.

Юлия Рыбина, Махачкала