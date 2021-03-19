Неразменный резерв

ЦБ выступает против размена активов между резервом по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и другими портфелями пенсионных накоплений НПФ. Банк России настаивает, что изменения в составе активов резерва могут происходить исключительно в результате его «формирования, использования и инвестирования». Возможность размена активов могла бы помочь при оздоровлении НПФ, теперь они могут начать использовать для проведения таких операций биржу. Поэтому стоит рассмотреть возможность размена, но распространить на них фидуциарную ответственность, полагают эксперты.

Департамент инвестиционных финансовых посредников ЦБ заявил о недопустимости перевода активов между резервом по ОПС (РОПС) и другими портфелями пенсионных накоплений. Это следует из письма регулятора, разосланного «в связи с поступающими вопросами НПФ» в профильные ассоциации — НАПФ, АНПФ, НАУФОР и НФА. С ним ознакомился “Ъ”, а его подлинность подтвердили два получателя. «Считаем недопустимой практику перевода и (или) замены по решению фонда активов между РОПС и средствами пенсионных накоплений, не включенными в резервы фонда, выплатным резервом, средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата»,— говорится в документе.

Использование РОПС ограничено законодательно. Он может быть направлен только на гарантийное восполнение, выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, а также на доставку клиентам НПФ пенсий (см. “Ъ” от 19 июля 2018 года). Как указывает в письме регулятор, «однозначно определены источники формирования и направления использования РОПС и предусмотрена возможность инвестирования средств РОПС с соблюдением установленных требований». Поэтому изменения в составе активов резерва «могут происходить исключительно в результате его формирования, использования и инвестирования». Из этого, по мнению ЦБ, а также «необходимости соблюдения требования, обязывающего фонды не принимать в одностороннем порядке решений, нарушающих права» клиентов, следует, что проводить перевод активов из РОПС в другие портфели пенсионных накоплений и обратно недопустимо.

Ранее фонды, проходившие процедуру внутренней санации, задумывались о переводе своих не очень качественных активов из основного портфеля в РОПС, чтобы разнести гражданам по году доходность, не учитывающую их обесценение, рассказывал “Ъ” человек, близкий к такому НПФ. По его словам, ЦБ не позволил этого сделать, в результате чего клиентам был разнесен больший убыток, чем он мог бы быть.

Впрочем, сейчас НПФ используют РОПС для хранения специфических активов. Например, НПФ «Сафмар» держит в нем акции своей материнской компании (см. “Ъ” от 11 февраля 2020 года). У «Газфонда ПН» в декабре прошлого года РОПС, согласно данным НПФ, сократился на 12,1 млрд руб. из-за обесценения находящихся в резерве активов. В «Газфонде ПН» не ответили на запрос “Ъ”.

«Возможность использования РОПС для перевода в него активов, качество которых по тем или иным причинам ухудшилось, на мой взгляд, соответствует сути резерва и интересам застрахованных лиц»,— говорит управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. К тому же, по его словам, если будет существовать запрет на размен активов между портфелями, то фонды могут использовать практику продажи пакетов бумаг через биржу, что не способствует справедливому ценообразованию на торговой площадке. «Если же ЦБ в данном случае опасается каких-то неблагонамеренных действий со стороны НПФ, то он всегда может расширить на подобный размен активов практику фидуциарной ответственности и своего мотивированного суждения»,— полагает эксперт.

Илья Усов