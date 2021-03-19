Ипотека домашним образом

Банки заявили о резком росте выдачи ипотеки на частные дома. Это продолжение влияния пандемии, считают банкиры, которая на фоне роста удаленной работы изменила отношение россиян к частным домам. Такая ипотека в России только набирает популярность, и по итогам 2021 года эксперты ожидают не меньший рост, чем в предыдущем году.

Российские банки зафиксировали рост спроса на ипотеку на частные дома. В частности, Сбербанк за первые два месяца выдал кредитов почти на 1 млрд руб., что в 2,4 раза превышает объем выдачи в начале прошлого года (413 млн руб.). В Совкомбанке также отмечают более чем двукратный рост — ежемесячно проходит около 20–25 сделок на сумму 100–150 млн руб. В Росбанке объем займов в феврале вырос в 1,7 раза, до 130 млн руб. В РСХБ за январь—февраль объем кредитов на индивидуальное жилье увеличился до 47,8% от общего объема выданных ипотечных кредитов (с 40,9% по итогам 2020 года).

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил разработать ипотечные программы на строительство частных домов. До этого заместитель главы Минстроя Никита Стасишин критиковал банки за неактивность в развитии ИЖС (индивидуальное жилищное строительство). В конце 2020 года начали действовать льготные госпрограммы ипотеки на частные жилые дома. Кроме того, предлагается расширение госпрограммы «Семейная ипотека» (действующей с 2018 года) на строительство частных домов.

Ипотека на частные дома стала более популярной с распространением COVID-19 (см. “Ъ” от 3 августа 2020 года). «В начале 2020 года объем выдачи находился на минимуме, что обусловлено сезонностью. Однако уже в апреле—мае он вырос в 3,5 раза»,— указала руководитель проекта «Ипотека» Frank RG Ольга Филиппова. Всего за 2020 год, по данным Frank RG, крупнейшие игроки выдали 40,4 тыс. кредитов на земельные участки и жилые дома на 83,5 млрд руб. В январе этого года банки выдали почти 3,5 млрд руб. под ипотеку, что в 4,2 раза больше, чем в январе прошлого года.

В Сбербанке полагают, что спрос поддержан как общим снижением ставок по ипотеке, так и мерами господдержки в этом сегменте. В начале прошлого года спрос на загородное жилье был связан в основном с арендой, однако «начиная со второй половины 2020 года рост спроса на приобретение домов с землей связан с переходом клиентов на удаленный формат работы как устоявшейся нормы в компаниях», указал директор департамента залогового кредитования Совкомбанка Артем Языков (подробнее о перспективах удаленного и гибридного режимов работы см. на стр. 9).

Никита Стасишин, заместитель министра строительства, 16 февраля До середины года мы разработаем механизм, который даст возможность выдавать ипотеку по всем льготным программам на этапе стройки под ИЖС… И это даст точно взрывной вектор в развитии всего жилищного строительства.

Несмотря на то что сейчас доля индивидуального строительства в общей выдаче ипотеки низкая (менее 2%), банкиры видят в ней перспективы. В 2021 году рост выдач в этом сегменте будет не меньше, чем в 2020 году, ожидает Ольга Филиппова. Расширение программы «Семейная ипотека» на строительство частных домов, по мнению руководителя центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марины Заботиной, простимулирует спрос населения на строительство частных домов. Вместе с этим может расшириться и число банков, предлагающих такую ипотеку.

Однако в отношении ипотечных кредитов в этом секторе есть и ряд сдерживающих факторов. «На рынке ИЖС действуют иные строительные стандарты по сравнению с многоквартирными домами и высока доля самостоятельных построек, которые не всегда соответствуют правилам строительства»,— отмечают в ВТБ. «Когда заемщик планирует получить средства в банке для строительства под залог земельного участка, банку это неинтересно»,— указывает председатель комитета «Опоры России» по строительству Дмитрий Котровский. Например, за пределами Московского и Краснодарского регионов оценочная стоимость земельных участков в разы ниже, чем требуется для строительства дома. «Если участок стоит 600 тыс. руб., то банк сможет дать взаймы лишь часть этой суммы, которой явно не хватит для строительства»,— объясняет господин Котровский. Кроме того, стоит различать покупку земли для строительства основного места проживания и как загородный дом для временного проживания, отмечает гендиректор ГК «Гео Девелопмент» Максим Лещев. «В первом случае спрос будет всегда, а во втором — спрос в этом году стал падать по сравнению с предыдущим»,— указывает он.

Ольга Шерункова, Дарья Андрианова