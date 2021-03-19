Кондратово хватит

Краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг» получил в Прикамье вторую площадку под застройку. Иногородний девелопер завершил сделку по приобретению 14 га на территории бывшего Пермского тепличного комбината. В дальнейшем территорию застройки увеличат до 40 га. На этом участке девелопер планирует возвести около 300 тыс. кв. м жилья. По мнению экспертов, такой объем будет востребован в Кондратово, однако властям придется развивать транспортную доступность поселка.



Краснодарский застройщик «Девелопмент-Юг» в августе-октябре намерен начать застройку территории тепличного комбината в Кондратово, сообщил на пресс-конференции президент холдинга Сергей Иванов. Общая площадь участка под застройку составит 40 га, но на сегодня девелопер завершил сделку по приобретению части площадки в 14 га. «Мы думаем, что комплексная застройка составит больше, чем 300 тыс. кв. м, этот проект уже прошел точку невозврата»,— заявил Сергей Иванов.

Президент холдинга добавил, что, возможно, до конца года «Девелопмент-Юг» успеет начать освоение еще одной территории. «Участок — 1 га, хотим к этому прикупить еще 2 га»,— пояс­нил господин Иванов, однако конкретную локацию назвать отказался. По словам топ-менеджера, в течение ближайших двух-трех лет компания планирует вводить по 100–120 тыс. кв. м жилья ежегодно.

СК «Девелопмент-Юг» занимается комплексным освоением микрорайона Ива-1 (80 га) в Перми. Право застройки площадки компания приобрела на торгах весной 2008 года, чтобы возвести здесь около 1 млн кв. м жилья. Компания также за свой счет создает объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и передает их муниципалитету безвозмездно.

Госпредприятие ОАО «Тепличный комбинат „Пермский“» признали банкротом в 2010 году по иску пермского бизнесмена Александра Полева. В 2011 году имущество комбината приобрело ООО «Пермский тепличный комбинат» (ПТК), позднее владельцем общества стал Александр Полев. Сегодня, согласно kartoteka.ru, ПТК принадлежит Евгению Борчанинову. Официальным собственником земель комбината является Илья Волков, совладелец ООО «УК гостиничный комплекс „Стар“» и нескольких юрлиц группы «Ливингстон», аффилированных господину Полеву.

О том, что «Девелопмент-Юг» планировал застройку бывшего тепличного комбината «Пермский», было известно еще в 2017 году. Тогда в «Девелопмент-Юг» сообщали о планах поэтапного освоения территории: предполагалось сначала застроить 10–14 га, резервируя право выкупа остальных участков. В перспективе территорию застройки планировалось увеличить до 40 га. Однако собственники территории комбината долго не могли договориться с властями района о застройке участка. Районная администрация блокировала жилую застройку этой территории, но в 2020 году стороны договорились о смене сельскохозяйственного зонирования участка.

Гендиректор пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексей Скрипкин рассказал, что в последние шесть месяцев девелопер вел переговоры по площадке в Кондратово с администрацией Пермского района и профильными министерствами региона. «Для нас было важно понять, каким образом необходимо выстроить концепцию застройки данной территории, чтобы она стратегически укладывалась в те планы, которые сегодня декларирует исполнительная власть. И на текущий момент мы согласовали мастер-план застройки территории площадью 40 га и начали детальное проектирование на площади 14 га»,— пояснил Алексей Скрипкин. По словам господина Скрипкина, пространства жилого комплекса будут сформированы так, чтобы в шаговой доступности находились объекты социнфраструктуры. Гендиректор пермского филиала «Девелопмент-Юг» добавил, что компания предложила краевым властям синхронизировать работы по транспортной доступности Кондратово. «Улицу Строителей сегодня реконструируют с учетом перспективы, в том числе Кондратово. Мы предлагаем властям сблизить наши позиции — строить не дополнительные мосты, существенные по затратам, а обеспечить комфорт­ное примыкание»,— заявил Алексей Скрипкин.

Гендиректор АО «Стройпанелькомплект» (ведет застройку Кондратово) Виктор Суетин отметил, что срок освоения территории в Кондратово будет зависеть от разных факторов, в том числе от финансирования проекта, «желания строить», наличия социальной нагрузки и потребительской возможности покупать это жилье. По мнению собеседника, 300 тыс. кв. м — это «немало», однако такой объем жилья будет востребован при условии определенной ценовой политики девелопера. «Кондратово — уже раскрученный поселок. Другое дело, что при увеличении жителей там необходимо будет предусматривать дополнительную дорожную сеть. Сегодня туда еще можно про­ехать, а если через десять лет там серьезно увеличится количество жителей, попадать туда будет, видимо, уже сложно»,— заметил Виктор Суетин.

Евгения Ахмедова