В минэкологии проверят выпавший в Татарстане желтый снег на токсичность

Инспекторы юго-восточного территориального управления министерства экологии Татарстана отобрали пробы желтого снега, выпавшего на юго-востоке республики.

Как сказали «Реальному времени» в министерстве, результаты анализа будут известны в течение семи дней.

Поводом для проверки стали сообщения жителей Азнакаево, Лениногорска, Бугульмы и других населенных пунктов на юго-востоке Татарстана в соцсетях.

Издание отмечает, что аналогичное явление наблюдали соседних регионах, в том числе в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"