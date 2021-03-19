«Олимп клиник» – в Москве

Фото: ГК «Олимп Здоровья»

Что такое современная эстетическая медицина? Это всестороннее врачебное воздействие на организм, направленное на коррекцию внешнего вида, удовлетворение эстетических потребностей и желаний, улучшение самооценки и самочувствия. За последние десятилетия эстетическая медицина воспринималась по-разному: как «роскошь», потому что была доступна только богатым, как «пошлый тренд», потому что поражала своей ненатуральностью...

Только сейчас профессиональным и талантливым специалистам наконец-то удалось показать ее истинное назначение. Москва шагнула далеко вперед в применении новейших технологий в этой области. Но их использование в «Олимп Клиник» позволит внедрить передовой опыт и в Воронеже: жителям города станут доступны консультации ведущих столичных врачей и получение тех услуг, которые еще не нашли широкого применения в Воронеже. Современная эстетическая медицина – это инструмент, с помощью которого каждый человек может исполнить естественное желание – сохранить молодость, здоровье, красоту. Именно для этого работает «Олимп Клиник».

Александр Соловьев, основатель и идеолог группы компаний «Олимп Здоровья»:

— Я давно вынашивал идею создать клинику для тех, кто хочет заботиться о здоровье и красоте. Опираясь на то, что мы можем осуществлять грамотную диагностику и у нас есть свои профессионалы в области эстетической медицины, я принял решение открыть «Олимп Клиник». Клиника в Москве – очередной шаг стратегического развития группы компаний «Олимп Здоровья», направленный на создание максимально полного комплекса медицинских услуг для людей, которые заботятся о своем здоровье, шаг на пути внедрения 5П-медицины. Открытие клиники позволит реализовать обмен специалистами, повышение их профессионального уровня, внедрение и освоение новых методик и технологий в сфере эстетической медицины и хирургии.

Клиника для пациентов

Хотя основным профилем «Олимп Клиник» является эстетическая медицина (пластическая хирургия, косметология, стоматология, гинекология), в клинике доступны и другие специализации. Терапевтическое направление отличается системным подходом. К лечению пациентов будут подключены эндокринологи, при подготовке к антивозрастным процедурам и операциям – кардиологи. Гастроэнтерологи и диетологи займутся проблемами, связанными с избыточным весом, будут проводить генетические исследования на микробиоту. Для постановки точного диагноза, назначения и контроля лечения специалисты смогут использовать оборудование в кабинете функциональной диагностики.

Для гинекологов, урологов и проктологов приобретено эндоскопическое оборудование от ведущих производителей – Karl Storz и Olympus. Оно позволит проводить операции, например хирургическое лечение варикоцеле, без разрезов, с минимальной травматизацией кожного покрова, а также значительно сократит сроки реабилитации. Пациенты смогут быстро вернуться к обычной жизни.

Флебология представлена малоинвазивными вмешательствами. Операции на венах – флебэктомии и минифлебэктомии – будут проводиться с использованием современных лазерных систем.

Консервативная отоларингология в «Олимп Клиник» предполагает ежедневный прием отоларинголога, а оперативная – использование новейших лазерных технологий и эндоскопических систем. Кроме того, травматологи-ортопеды будут выполнять операции на стопах и суставах.

Фото: ГК «Олимп Здоровья»

Многопрофильность клиники станет одним из ее ключевых преимуществ. Большой парк оборудования, в том числе редкого, позволит проводить комплексную диагностику, чтобы внимательно изучать состояние пациентов, исключать осложнения и негативное воздействие на системы организма. Для выбора лучшей тактики предусмотрена возможность организации консилиумов врачей.

В эстетической медицине наступает эра аппаратных технологий, которые минимизируют сроки лечения и повышают эффективность воздействия. Профилактика старения, устранение возрастных изменений, создание паспорта кожи, коррекция фигуры, снижение веса, восстановление после родов. Оборудование «Олимп Клиник» подойдет для большого спектра высокоэффективных процедур и операций. С его помощью врачи смогут разрабатывать авторские методики, ориентированные на глобальные тренды – естественность и позитивное отношение к возрасту.

Специалисты «Олимп Клиник» будут использовать инновационные разработки и проводить новейшие процедуры. Например, при помощи аппарата для кондилографии врач сможет сделать 3D-модель височно-нижнечелюстного сустава пациента, определить степень его изношенности и оптимальное положение нижней челюсти, а также создать красивую улыбку с учетом правильного функционирования всей зубочелюстной системы. Челюстно-лицевые хирурги будут работать совместно со стоматологами и пластическими хирургами. Для них оборудована отдельная операционная, оснащенная в соответствии со всеми стандартами. Компьютерный томограф для челюстно-лицевой области позволит тщательнее прогнозировать вмешательства и моделировать ожидаемый результат, чтобы избежать возможных ошибок на этапе планирования оперативного лечения.

Также яркими примерами использования инновационного оборудования станут интеллектуальная технология FotoFinder, которая создает паспорт кожи и карту родинок, отслеживает появление любых образований, и диагностический аппарат Antera 3D, выявляющий несовершенства кожи, помогающий при назначении и оценке эффективности процедур. Комплексный подход, pro-age и prevent-age медицина, сочетанные и индивидуальные программы, созданные по результатам высокоточных обследований, будут направлены на то, чтобы пациенты чувствовали себя прекрасно в любом возрасте.

Особенностью «Олимп Клиник» станет персонализированный сервис. Медицинские секретари и кураторы отделений будут заботиться о комфорте пациентов. Клиника будет развиваться – увеличивать штат врачей, количество и сложность проводимых вмешательств.

Наталья Соловьева, председатель совета директоров группы компаний «Олимп Здоровья»:

— Мы собрали профессиональную команду в «Олимп Клиник» и планируем активно развиваться. Открытие клиники в Москве позволит организовать консультирование и лечение ведущими специалистами столицы и в наших воронежских клиниках. Это будут не разовые, краткосрочные визиты, а постоянная работа на долгосрочной взаимовыгодной основе. При необходимости наши пациенты смогут получить помощь в московской клинике, в том числе – в сопровождении воронежских врачей. Конечно же, благодаря транспортной доступности Москвы весь комплекс услуг нашей современной клиники, укомплектованной новейшим оборудованием, станет доступным и жителям других регионов

Клиника для врачей

Одна из целей открытия «Олимп Клиник» – развитие всей группы компаний за счет обмена опытом, технологиями, внедрения новых современных методик. Московские врачи будут приезжать в Воронеж, а воронежские – в Москву. Специалисты смогут проводить и удаленные консультации пациентов, обеспечивая при необходимости максимально быстрое и эффективное реагирование на их потребности.

Рабочие пространства и внутренние процессы в «Олимп Клиник» организованы с учетом специфики врачебной деятельности. Для клиники создано многофункциональное и понятное программное обеспечение, система тайм-менеджмента, учитывающая особенности индивидуального расписания докторов, продумана логистика и мельчайшие детали. В здании оборудованы раздельные гардеробные комнаты для медицинского персонала, для женской части команды предусмотрена бьюти-зона. Во внерабочее время доступны пространства для отдыха и централизованного питания из ресторанов, комфортные ординаторские.

Также в «Олимп Клиник» есть подразделение, которое займется корпоративной культурой. Кроме профессиональных обучений, будут проводиться мероприятия по тимбилдингу, личностному росту, антистресс-терапии. Все сотрудники смогут участвовать во внерабочих активностях и получать приятные бонусы от руководства клиники и ее партнеров.

Кирилл Чубур, генеральный директор «Олимп Клиник»:

— При создании «Олимп Клиник» мы поставили перед собой две важные цели. Во-первых, предложить пациентам по-настоящему безопасные медицинские услуги, чтобы мысли о визите к врачу, предстоящих операциях или процедурах не вызывали тревогу и страх. Во-вторых, создать клинику, в которой врачи будут чувствовать себя комфортно, смогут развиваться и расти как профессионалы

Безопасность

В «Олимп Клиник» все инструменты и оборудование, с которыми контактируют пациенты, будут проходить полный цикл стерилизации. Система стерилизации и подготовки инструментария в «Олимп Клиник» соответствует всем требованиям международных стандартов.

Качественная подготовка инструментов и оборудования – это уверенность пациента в том, что он будет в безопасности во время проведения процедуры. Например, в некоторых клиниках, имеющих разнообразный инструментарий, специалисты ограничиваются холодным замачиванием, которое не гарантирует полного обеззараживания. В «Олимп Клиник» такая ситуация полностью исключена.

Второй важный пункт в системе безопасности «Олимп Клиник» – проведение процедур под седацией. Применение расслабляющего газа в стоматологическом кабинете уже никого не удивляет, но уникальные технологии «Олимп Клиник» позволят проводить под седацией и косметологические процедуры. Например, популярный у пациентов ультразвуковой SMAS-лифтинг Ulthera System (Альтера). Во время процедуры, которая проводится под седацией, пациент дышит безвредным для организма газом – закисью азота или ксеноном. Он оказывает расслабляющий эффект и повышает болевой порог. Таким образом, пациент остается в сознании, но не чувствует боли и страха. Седация в «Олимп Клиник» может использоваться при любых манипуляциях, вызывающих тревожное состояние. Ее будут применять в стоматологии, гинекологии, косметологии и других направлениях.

Третий пункт, демонстрирующий уровень обеспечения безопасности пациентов в «Олимп Клиник», – поддержка городских и федеральных больниц. Эту тему в частных медицинских учреждениях обычно обходят стороной. Даже «продвинутые» клиники не всегда способны справиться с некоторыми проблемами самостоятельно. Например, в экстренной ситуации у них могут возникнуть сложности с направлением пациента в больницу.

Михаил Шиганов, главный врач «Олимп Клиник»:

— «Олимп Клиник» специализируется на эстетической медицине. Отделение косметологии, которое займет целый этаж, на мой взгляд, по аппаратному оснащению станет одним из лучших в Москве. В клинике будут работать именитые пластические и челюстно-лицевые хирурги, косметологи, стоматологи, отоларингологи, гинекологи, урологи, проктологи, флебологи и травматологи-ортопеды. Отличительные особенности «Олимп Клиник» – качество услуг, команда превосходных специалистов и, конечно же, высокий уровень безопасности. Наши операционные оснащены специальными системами ламинарного потока и фильтрации воздуха, что исключает риск инфицирования во время хирургических вмешательств. Клиника полностью обеспечена реанимационным и анестезиологическим оборудованием. Косметологические и стоматологические процедуры можно проводить под наркозом, чтобы сделать их безболезненными, или с использованием современных инертных газов, которые не оказывают влияния на организм

Преимущество «Олимп Клиник» – договоры с городскими и федеральными больницами. При необходимости в течение нескольких минут в клинику приедет машина скорой помощи, которая заберет пациента в профильное учреждение, где ему в полном объеме окажут необходимую медицинскую помощь.