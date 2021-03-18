Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о работах, посвященных Владимиру Ленину, которые представлены в музее.

В частном музее art4 открылась новая экспозиция, неожиданно посвященная 150-летию Владимира Ильича Ленина, благополучно забытому в прошлом году и властями, и культурной общественностью. А я вот еще прекрасно помню время, когда каждая годовщина его рождения широко разливалась по всей необъятной стране: социалистические соревнования, торжественные заседания и линейки, выставки и концерты, спектакли. Я совершенно не жалею о том времени, просто констатирую факт.

Выставка носит название «И досадно мне стало, что у меня не было и не будет времени заняться искусством». Это цитата тогда еще никакого не вождя мирового пролетариата, а просто одного из многих ниспровергателей существующего строя, который в гостях у друга Луначарского, будущего наркома просвещения, всю ночь листал книги по искусству. Я, кстати, думаю, что и к лучшему, что он хоть до арта не дотянулся.

Выставка показывает коллекцию петербуржца Игоря Суханова, в Питере она выставлялась в «ДК Громов», а в Москве впервые. Слово коллекционеру: «Я, как типичный человек последнего советского поколения, с этим Лениным родился. Первый мой образ Ленина — это медаль родившемуся в Ленинграде, на котором изображен памятник Ленину. И дальше пионерские, комсомольские, октябрятские значки, книжки из серии “юного ленинца” и так далее. Мы выросли в окружении этого Ленина, он был везде. Эта выставка не про персонажа, не про политического деятеля, не про человека — это выставка про образ Ленина и столетнюю лениниаду».

Работ много, они очень разные. Самая ранняя вещь — литографированный портрет, сделанный в 1917 году и помещенный в рамку от олеографического изображения Иоанна Кронштадского. Затем эталонные портреты Серова и прочих певцов ленинианы, с которых выполнялись бесчисленные копии в каждую школу и дом культуры СССР. Конечно, нашлось место для легендарной инсинуации Курехина и Шолохова про Ленина-гриб. Наконец, масса работ, датированных 2020 годом. По словам Суханова, в процессе подготовки выставки корпус его ленинианы увеличился почти втрое.