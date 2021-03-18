В Красноярском крае семьям погибших медиков от COVID-19 выплатят по 1 млн рублей

Депутаты поддержали инициативу главы региона Александра Усса о дополнительной поддержке из краевого бюджета семей медицинских работников, погибших от COVID-19. Соответствующий закон был принят сегодня на очередной сессии заксобрания Красноярского края.

Выплаты в размере 1 млн руб. получат семьи врачей, среднего и младшего медицинского персонала, водителей автомобилей скорой медицинской помощи, работавших с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией в регионе. Закон будет распространяться на врачей краевых и федеральных государственных учреждений здравоохранения, а также частных медучреждений, пояснили в правительстве.

По данным краевого минздрава, в результате инфицирования COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей в Красноярском крае погибло 28 человек — врачи, медицинские сестры, санитары и водители машин скорой помощи.

Закон о дополнительных мерах социальной поддержки медработников будет действовать до 2023 года.

В декабре 2020 года глава региона Александр Усс предложил выплачивать по 1 млн руб. семьям погибших медработников во время встречи с супругой врача-анестезиолога-реаниматолога краевой больницы Ильи Житкова, скончавшегося от COVID-19 в возрасте 54 лет. Указом президента он был посмертно награжден орденом Пирогова за борьбу с коронавирусом.

Анастасия Вещикова, Красноярск