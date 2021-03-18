Госдеп США отказался комментировать возможность отзыва своего посла из России

Представитель госдепартамента США Джалина Портер отказалась комментировать возможность отзыва своего посла в России Джона Салливана для консультаций. Ранее МИД РФ пригласил посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву для консультаций относительно отношений с США.

Госпожа Портер не стала сообщать, встречался ли господин Антонов с кем-нибудь в администрации президента США Джо Байдена. Также она заявила, что ей «нечего добавить» к словам господина Байдена, который во время телеинтервью подтвердил, что считает Владимира Путина «убийцей».

«По мере того, как мы общаемся с Россией, чтобы это продвигало американские интересы, мы сможем привлечь ее к ответственности за любые враждебные злонамеренные действия... Мы также ясно осознаем выводы, которые бросает Россия»,— сказала представитель госдепартамента США на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Ранее, 17 марта, господин Байден во время телеинтервью заявил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. До этого разведка США заявила о попытках России дискредитировать господина Байдена, чтобы помочь переизбранию 45-го президента США Дональда Трампа. По информации CNN, США объявят о санкциях против России, Ирана и Китая на следующей неделе. С 18 марта Минторг США расширит ограничения на экспорт в Россию.

О заявлении Джо Байдена и реакции Москвы — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».