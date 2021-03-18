Вице-спикер Совфеда предупредил о более серьезных ответных мерах после слов Байдена о Путине

Россия может не ограничиться отзывом в Москву из Вашингтона российского посла Анатолия Антонова, если США не извинятся за высказывание президента Джо Байдена о своем российском коллеге Владимире Путине, считает вице-спикер Совета федерации Константин Косачев. Речь идет об интервью господину Байдену телеканалу ABC News, в котором он заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей».

«Подобного рода оценки в принципе не допустимы из уст государственного деятеля такого ранга. Такого рода заявления не приемлемы ни при каких обстоятельствах и неизбежно резко обостряют наши двусторонние отношения. Отзыв российского посла из Вашингтона в Москву на консультации — оперативная, адекватная и единственно верная реакция в такой ситуации. Подозреваю, не последняя, если не последует разъяснений и извинений с американской стороны»,— написал господин Косачев в Facebook.

Сенатор добавил, что «любые ожидания новой политики новой администрации США на российском направлении списаны этим хамским заявлением в утиль». Константин Косачев добавил, что США, «по экспертным оценкам, сбрасывает бомбу в какой-либо точке планеты каждые 12 минут», в результате чего с 2001 года погибли более 500 тыс. человек. Он попросил Джо Байдена прокомментировать это.

16 марта Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». До этого о попытках Москвы вмешаться в выборы для помощи Дональду Трампу путем дискредитации Джо Байдена сообщила разведка США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что ответные меры на действия России США предпримут в ближайшее время.

После заявлений президента США МИД РФ сообщил, что отзывает посла в Вашингтоне для консультаций. Анатолий Антонов вылетит в Москву в субботу, 20 марта. Представитель госдепартамента США Джалина Портер отказалась комментировать возможность отзыва своего посла в России Джона Салливана для консультаций в ответ.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».