Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

В субботу, 20 марта, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вылетит в Москву для консультаций. Ранее о необходимости консультаций сообщил МИД РФ после заявлений президента США Джо Байдена о России.

«В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей»,— говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне.

Сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях российская дипмиссия назвала «следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик». «Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения»,— уточняется в сообщении.

Накануне, 16 марта, в интервью телеканалу ABC News Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». Ранее о попытках Москвы вмешаться в выборы для помощи Дональду Трампу путем дискредитации Джо Байдена сообщила разведка США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что ответные меры на действия России США предпримут в ближайшее время.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».