Песков назвал слова Байдена про Путина очень плохими

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «очень плохими» слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине. Так он прокомментировал интервью господина Байдена телеканалу ABC News, в котором тот утвердительно ответил на вопрос, считает ли президента России «убийцей». Американский президент не хочет налаживать отношения с Россией, считает представитель Кремля.

«Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной, и дальше будем исходить именно из этого»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM” о высказывании Джо Байдена в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков не стал отвечать на уточняющие вопросы, заявив, что к сказанному ему «нечего добавить». На вопрос, будет ли сам Владимир Путин реагировать на слова президента США, представитель Кремля ответил: «Не могу вам точно сказать».

16 марта Джо Байден обвинил Россию во вмешательстве в выборы США в 2020 году, а также заявил, что считает президента РФ Владимира Путина «убийцей», и пообещал, что тот «заплатит». До этого о попытках Москвы вмешаться в выборы для помощи Дональду Трампу путем дискредитации Джо Байдена сообщила разведка США. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что ответные меры на действия России США примут в ближайшее время.

После заявлений президента США МИД РФ сообщил, что отзывает посла в Вашингтоне для консультаций. Анатолий Антонов вылетит в Москву в субботу, 20 марта. Представитель Госдепартамента США Джалина Портер отказалась комментировать возможность отзыва своего посла в России Джона Салливана для консультаций в ответ. Вице-спикер Совфеда предупредил о возможности более серьезных ответных мер.

О реакции России на заявления США — в материале “Ъ” «Империя не зла, а очень зла».