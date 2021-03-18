Предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk вернули в СИЗО Суд отправил его под стражу на два месяца

Кировский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал Константина Козловского, обвиняемого в создании преступного сообщества хакеров, похитившего с помощью вируса Lurk у ряда компаний и банков более 1,2 млрд руб. Отметим, накануне Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил решение Свердловского областного суда, который в октябре прошлого года изменил Константину Козловскому меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий.

Константин Козловский был задержан в мае 2016 года по обвинению в мошенничестве в сфере компьютерной информации (ст.159.6 ч.4 УК РФ), неправомерном доступе к компьютерной информации (ст.272 ч.3 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ, совершенных организованной группой. В деле, которое сейчас рассматривается в Кировском райсуде, помимо Константина Козловского фигурирует еще 21 человек.

Как полагает следствие, Константин Козловский и Владимир Грицан в декабре 2013 года создали в Екатеринбурге группировку хакеров. Они разработали и распространили с декабря 2015 года по апрель 2016 года троянскую программу Lurk. Вирус внедрялся в корпоративные сети вместе с файлами и позволял получать доступ к компьютерам руководства организаций и бухгалтеров.

Используя выдуманные поводы, хакеры оформляли переводы денег на счета связанных с ними фирм. В числе пострадавших оказались три банка — московские «Гарант-Инвест» (467,4 млн руб.) и Металлинвестбанк (667,5 млн руб.), а также сибирский филиал банка «Таатта» (99,7 млн руб.). Согласно материалам дела, общая сумма похищенных средств составила 1,2 млрд руб.

Ранее Константин Козловский заявлял, что его работу курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев, под покровительством которого, в частности, были созданы вирусы WannaCry и Lurk.

Илья Смирнов